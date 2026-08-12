عراقچی بافل طالبانی را به تهران دعوت کرد

به گزارش کردپرس، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، درباره آخرین تحولات امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقه گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیه دفتر رئیس اتحادیه میهنی کردستان، دو طرف در این تماس راهکارهای پایان دادن به تنشهای کنونی را بررسی و بر اهمیت حفظ صلح و ثبات و تقویت هماهنگی برای مقابله با چالشهای مشترک تأکید کردند.
بافل طالبانی نیز بر اهمیت تداوم گفتوگو و روابط دیپلماتیک بهعنوان مؤثرترین مسیر برای کاهش تنشها، بازگرداندن صلح و ثبات و حفظ منافع ملتهای منطقه تأکید کرد.
دو طرف همچنین روابط تاریخی و راهبردی میان اتحادیه میهنی کردستان و جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث قرار دادند و بر تقویت روابط دوجانبه و هماهنگی بر پایه منافع مشترک، حسن همجواری و ثبات منطقه تأکید کردند.
در ادامه این گفتوگو، عباس عراقچی از بافل طالبانی برای سفر به تهران دعوت کرد تا درباره پیامدهای امنیتی و اقتصادی تنشها در سطح منطقهای و بینالمللی گفتوگوهای بیشتری انجام شود.
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