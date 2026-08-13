صنایع کوچک؛ از بقا تا جهش

خبرگزاری کردپرس _ بیستویکم مرداد، روز حمایت از صنایع کوچک، فرصتی است برای بازخوانی نقش این بخش مهم در تولید، اشتغال، کارآفرینی و توسعه اقتصادی کشور. صنایع کوچک، کوچک نیستند؛ چراکه بسیاری از ایدههای بزرگ اقتصادی و صنعتی از همین واحدها آغاز میشوند. یک واحد صنعتی کوچک میتواند یک ایده را به محصول تبدیل کند، فرصت اشتغال بیافریند و در صورت برخورداری از دانش، فناوری و مدیریت مناسب، به یک بنگاه رقابتپذیر در بازارهای ملی و منطقهای تبدیل شود.
صنایع کوچک، محل اجرای کارهای بزرگاند. اما شرایط امروز صنعت، اقتضائات تازهای را پیش روی واحدهای تولیدی قرار داده است. تغییرات سریع فناوری، افزایش رقابت، ضرورت ارتقای کیفیت، افزایش هزینههای تولید و محدودیت منابعی همچون انرژی، نشان میدهد که ادامه مسیر با شیوههای گذشته پاسخگوی نیازهای آینده نخواهد بود.
از این رو، نگاه ما به حمایت از صنایع کوچک باید آیندهمحور باشد. حمایت نباید فقط به حفظ وضع موجود محدود شود؛ هدف اصلی باید توانمندسازی واحدها برای رشد، نوآوری، افزایش بهرهوری و رقابتپذیری باشد.
امروز نوآوری یک انتخاب جانبی نیست؛ ضرورتی برای ماندن در بازار است. نوآوری نیز الزاماً به معنای دستیابی به فناوریهای پیچیده نیست؛ کاهش مصرف انرژی، کاهش ضایعات، اصلاح فرآیند تولید، ارتقای کیفیت، استفاده از ابزارهای دیجیتال، آموزش نیروی انسانی و ورود به بازارهای جدید، همگی میتوانند گامهایی مؤثر در مسیر نوآوری باشند.
در این میان، فناوری و بهرهوری دو مؤلفه اساسی آینده صنایع کوچک هستند. واحدهای صنعتی باید به تدریج خود را با فناوریهای روز هماهنگ کنند و از ظرفیت دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، مراکز نوآوری و نیروی انسانی متخصص برای حل مسائل تولید بهره بگیرند. هدف نهایی این مسیر، تولید محصولاتی است که از نظر کیفیت، قیمت و استاندارد، توان رقابت در بازارهای ملی و منطقهای را داشته باشند.
برای استان کرمانشاه، این رویکرد اهمیت ویژهای دارد. ظرفیتهای انسانی، صنعتی و موقعیت جغرافیایی استان، فرصت مناسبی برای توسعه صنایع و حضور در بازارهای منطقهای فراهم کرده است؛ فرصتی که تحقق آن نیازمند حرکت جدی به سمت نوآوری، فناوری، بهرهوری و تولید رقابتپذیر است.
در این مسیر، نقش شرکت شهرکهای صنعتی نیز صرفاً به ایجاد زیرساخت محدود نمیشود. توانمندسازی صنایع، حمایت از توسعه فناوری، ارتقای بهرهوری و تسهیل ارتباط میان صنعت، دانشگاه و مراکز علمی و فناوری، از ضرورتهای مسیر پیش روست.
ما باور داریم صنعتگر نباید در مسیر توسعه تنها باشد. فراهم کردن زیرساخت، دانش، فناوری و خدمات تخصصی میتواند به واحدهای صنعتی کمک کند تا از مرحله راهاندازی و تثبیت فعالیت، به مرحله رشد، نوآوری و توسعه بازار برسند.
روز حمایت از صنایع کوچک، روز قدردانی از صنعتگران و کارآفرینانی است که با وجود دشواریهای مسیر تولید، همچنان به ساختن و توسعه اقتصادی کشور میاندیشند.
ما در شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه بر این باوریم که حمایت واقعی از صنایع کوچک، حمایت از آینده آنهاست؛ آیندهای که در آن واحدهای صنعتی نه فقط برای ادامه فعالیت، بلکه برای رشد، نوآوری، بهرهوری، توسعه بازار و رقابتپذیری آماده میشوند.
صنایع کوچک، محل اجرای کارهای بزرگاند؛ و اگر دانش، فناوری، سرمایه انسانی و مدیریت در کنار یکدیگر قرار گیرند، همین واحدهای کوچک میتوانند زمینهساز جهشهای بزرگ صنعتی در استان باشند. ۲۱ مرداد را به همه صنعتگران، تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان حوزه صنایع کوچک استان کرمانشاه تبریک میگویم و امیدوارم با همافزایی همه بخشهای مرتبط، شاهد شکلگیری نسلی نو از صنایع کوچک نوآور، فناور، بهرهور و رقابتپذیر در استان باشیم.
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