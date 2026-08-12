بارزانی: ایران آماده کمک به عراق است

به گزارش کردپرس، «نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه «الشرقیه» که مشروح کامل آن امشب چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه جاری (۱۲ آگوست ۲۰۲۶) از این تلویزیون عربی پخش می‌شود؛ درباره دیدار اخیر خود با مسئولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران در تهران ادعا کرد: مقامات ایرانی در جریان سفر اخیرم به تهران، آمادگی خود را برای کمک به نخست‌وزیر عراق در زمینه «تمرکز سلاح تحتِ کنترل دولت» به من ابراز داشتند.

بارزانی در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: «مشکلات، زمانی بروز پیدا می‌کنند که ما با یکدیگر همسو و همراه نباشیم؛ حال آن‌که در واقعیت، ما در کشور عراق؛ چه در بغداد و بصره و چه در زاخو و دهوک، همگی در یک کشتی نشسته‌ایم.»

رئیس اقلیم کُردستان عراق در بخش دیگری از این گفت‌وگوی اختصاصی درباره سفر خود به ایران مدعی شد: «به درخواست نخست‌وزیر عراق، ما این موضوع را با مقامات ایرانی در تهران مطرح کردیم. مسئولان ایرانی در طول این سفر به من اطلاع دادند که آماده‌اند به نخست‌وزیر عراق در زمینه انحصار سلاح در دست دولت عراق کمک کنند.»

«نیچیروان بارزانی» در بخش دیگری از این مصاحبه‌ اختصاصی با شبکه «الشرقیه» اظهار داشت: «مسئولان ایرانی مرتبط با پرونده عراق، تأکید کردند که اگر هدف کمک به یک کشور همسایه باشد، آماده همکاری هستند چرا که ثبات عراق به نفع ایران نیز خواهد بود.»

بارزانی درباره حجم مبادلاتِ اقتصادی میان کشورهای ایران و عراق هم گفت، حجم مبادلاتِ تجاری از جمله واردات برق و گاز از ایران، تجارتِ کالا و... کسبِ سودهای تجاری بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال را برای طرفین به همراه دارد.