مرگ اعضای یک خانوادە بوکانی در تصادف با آمبولانس

به گزارش کردپرس، این حادثه در محدوده یکی از روستاهای شهرستان بوکان روی داد و طی آن آمبولانس پایگاه "کوره‌کانی" که در حال بازگشت از ماموریت بود، با یک دستگاه پژو ۴۰۵ برخورد کرد.

در این سانحه چهار نفر دچار آسیب شدند که ۲ نفر از سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ شامل یک مرد و یک زن، به علت شدت جراحات در محل حادثه جان باختند.

یک کودک ۲ ساله نیز از سرنشینان خودروی سواری بود که پس از انجام اقدامات اولیه و دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات درگذشت.

در این حادثه ۲ نفر از کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی نیز مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه مراقبت‌های پزشکی به مرکز درمانی منتقل شدند.

بر اساس اعلام اولیه پلیس راهور، «عدم کنترل خودروی پژو ۴۰۵ هنگام سبقت» به عنوان علت احتمالی وقوع سانحه مطرح شده است، اما بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق حادثه ادامه دارد.