نچیروان بارزانی از تصویب قانون چارچوب صلح در ترکیه استقبال کرد

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، با انتشار بیانیهای کتبی از تصویب قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» در مجمع عمومی پارلمان ترکیه استقبال کرد.
بارزانی تصویب این قانون را «گامی شجاعانه» توصیف کرد و گفت: «این اقدام، گامی مهم در مسیر دستیابی به صلح، آرامش و ثبات پایدار در ترکیه و سراسر منطقه است.»
او با تأکید بر اینکه صلح و گفتوگو درستترین راه برای حل اختلافات هستند، افزود دوران راهحلهای مسلحانه به پایان رسیده است.
رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: «این قانون فرصت بزرگی برای ایجاد اعتماد میان همه اجزای جامعه ترکیه و تحقق همزیستی مسالمتآمیز فراهم میکند. همه باید از آن حمایت کنند و برای موفقیت صلح تلاش کنند.»
بارزانی همچنین از رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه و تمامی رهبران و طرفهایی که در تدوین و تصویب این قانون نقش داشتهاند تشکر کرد.
او در پایان بار دیگر حمایت کامل اقلیم کردستان عراق از موفقیت روند صلح و برقراری آرامش را اعلام کرد.
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