نچیروان بارزانی از تصویب قانون چارچوب صلح در ترکیه استقبال کرد

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، با انتشار بیانیه‌ای کتبی از تصویب قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» در مجمع عمومی پارلمان ترکیه استقبال کرد.

بارزانی تصویب این قانون را «گامی شجاعانه» توصیف کرد و گفت: «این اقدام، گامی مهم در مسیر دستیابی به صلح، آرامش و ثبات پایدار در ترکیه و سراسر منطقه است.»

او با تأکید بر اینکه صلح و گفت‌وگو درست‌ترین راه برای حل اختلافات هستند، افزود دوران راه‌حل‌های مسلحانه به پایان رسیده است.

رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: «این قانون فرصت بزرگی برای ایجاد اعتماد میان همه اجزای جامعه ترکیه و تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز فراهم می‌کند. همه باید از آن حمایت کنند و برای موفقیت صلح تلاش کنند.»

بارزانی همچنین از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و تمامی رهبران و طرف‌هایی که در تدوین و تصویب این قانون نقش داشته‌اند تشکر کرد.

او در پایان بار دیگر حمایت کامل اقلیم کردستان عراق از موفقیت روند صلح و برقراری آرامش را اعلام کرد.