کمبودی در تامین گوشت مرغ مورد نیاز استان نداریم

به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری اظهار کرد: میزان جوجهریزی استان تا پایان تیرماه امسال نسبت به تعهد تعیین شده برای استان، رشد ۳ درصدی را نشان میدهد و به ۵ میلیون و ۴۰۹ هزار قطعه رسیده است.
او بیان کرد: از ابتدای مردادماه نیز تاکنون یک میلیون و ۸۵۰هزار قطعه جوجهریزی ثبت شد و در حال حاضر کمبودی در زمینه تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم استان نداریم و روزانه۲۹۳ تن مرغ در بازار استان توزیع می شود که مازاد نیاز استان است.
او با بیان اینکه در حال حاضر ۷۶۷ واحد دارای پروانه در استان داریم، گفت: در این راستا ۸۴ درصد واحدها شامل ۶۷۴ واحد در استان جوجه ریزی کردند.
رییس جهاد کشاورزی استان بیان کرد: در حال حاضر ۷۹۶ واحد مرغداری گوشتی، ۷۶ واحد گوشت مادر و ۳۸ واحد مرغ تخمگذار در آذربایجان غربی فعال هستند و این ظرفیت ها استان را به یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در کشور تبدیل کرده است.
اصغری اضافه کرد: تعداد ۹ زنجیره فعال طیور نیز در آذربایجانغربی فعالیت دارند و آذربایجان غربی، استان معین تامین گوشت مرغ چند استان دیگر کشور است.
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