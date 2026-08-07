ارزیابی جدید از وضعیت نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش جدید مؤسسه خاورمیانه (Middle East Institute)، نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق همچنان یکی از مهمترین شرکای دفاعی ایالات متحده در خاورمیانه به شمار میروند؛ رابطهای امنیتی که از سال ۱۹۹۱ تاکنون ادامه داشته است. این گزارش با تکیه بر پژوهشهای پیشین و بیش از ۲۰ مصاحبه با فرماندهان پیشمرگه، افسران ارتش آمریکا و کارشناسان نظامی، عملکرد رزمی پیشمرگه را بهویژه در جنگ با داعش و همچنین در رویارویی با ارتش عراق پس از همهپرسی استقلال سال ۲۰۱۷ ارزیابی کرده و پیشنهادهایی برای آینده همکاری واشنگتن و اربیل ارائه میدهد.
در این گزارش تأکید شده است که پیشمرگه، با وجود برخی شکستهای مهم، در مجموع نیرویی کارآمد، سازگار با شرایط جنگی و شریک قابل اعتماد آمریکا بوده است. با این حال، مهمترین ضعف ساختاری آن همچنان وابستگی نیروها به دو حزب اصلی اقلیم، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، است. این وابستگی موجب شده فرماندهی و کنترل نیروها همچنان میان دو حزب تقسیم شود و روند عملیات نظامی و اصلاحات ساختاری با مشکلات جدی روبهرو باشد.
بر اساس این ارزیابی، اگر شرایط سیاسی فراهم شود، آمریکا باید تقویت توان نظامی پیشمرگه را در اولویت قرار دهد تا این نیرو بتواند از مرزهای اقلیم در برابر تهدیدهای نظامی متعارف دفاع کند و همزمان به مأموریت مقابله با گروههای تروریستی ادامه دهد. از این منظر، واشنگتن باید جایگاه پیشمرگه را بهعنوان نیروی اصلی مسئول حفاظت از مرزهای اقلیم به رسمیت بشناسد و زمینه تجهیز آن به تسلیحات سنگینتر و سامانههای دفاع هوایی را فراهم کند.
با این حال، گزارش تأکید میکند که هرگونه ارتقای روابط نظامی میان آمریکا و اقلیم باید مشروط به پیشرفت واقعی در اصلاحات پیشمرگه باشد. اصلاحاتی که هدف آن انتقال کامل فرماندهی نیروها از ساختارهای حزبی به وزارت پیشمرگه اقلیم و ایجاد یک فرماندهی واحد و غیرحزبی است. به اعتقاد نویسنده، با وجود سالها وعده درباره اصلاحات، تاکنون پیشرفت ملموسی در این زمینه حاصل نشده است.
این گزارش همچنین پیشنهاد میکند آمریکا نقش فعالتری در روند اصلاحات ایفا کند؛ از جمله بر روند انتصاب و ارتقای فرماندهان نظارت داشته باشد تا معیار انتخاب آنان شایستگی نظامی باشد، نه وابستگی حزبی. در صورت تحقق این اصلاحات، واشنگتن میتواند همکاری نظامی خود را گسترش داده و تسلیحات را بهطور مستقیم در اختیار پیشمرگه قرار دهد؛ تجهیزاتی مانند پهپادهای شناسایی، موشکهای ضدزره، سامانههای دفاع هوایی و خودروهای زرهی که برای ایفای نقش دفاع سرزمینی ضروری ارزیابی شدهاند. همچنین، در صورت اطمینان از شفافیت سامانه پرداخت الکترونیکی حقوق نیروها، آمریکا میتواند پرداخت کمکهزینه حقوق پیشمرگه را نیز از سر بگیرد.
در عین حال، گزارش هشدار میدهد که توسعه روابط آمریکا با اقلیم باید با در نظر گرفتن حساسیتهای دولت عراق و ترکیه انجام شود.
در مجموع، این پژوهش نتیجه میگیرد که پیشمرگه همچنان یکی از مؤثرترین شرکای امنیتی آمریکا در منطقه است، اما آینده این همکاری به میزان موفقیت اقلیم کردستان در پایان دادن به ساختار دوگانه و حزبی نیروهای پیشمرگه و ایجاد یک ارتش حرفهای، یکپارچه و تحت فرمان دولت اقلیم وابسته خواهد بود.
سرویس جهان- اندیشکده آمریکایی مؤسسه خاورمیانه معتقد است ادامه حمایت واشنگتن از پیشمرگه باید همزمان با پیشرفت واقعی اصلاحات نظامی باشد.
به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش جدید مؤسسه خاورمیانه (Middle East Institute)، نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق همچنان یکی از مهمترین شرکای دفاعی ایالات متحده در خاورمیانه به شمار میروند؛ رابطهای امنیتی که از سال ۱۹۹۱ تاکنون ادامه داشته است. این گزارش با تکیه بر پژوهشهای پیشین و بیش از ۲۰ مصاحبه با فرماندهان پیشمرگه، افسران ارتش آمریکا و کارشناسان نظامی، عملکرد رزمی پیشمرگه را بهویژه در جنگ با داعش و همچنین در رویارویی با ارتش عراق پس از همهپرسی استقلال سال ۲۰۱۷ ارزیابی کرده و پیشنهادهایی برای آینده همکاری واشنگتن و اربیل ارائه میدهد.
نظر شما