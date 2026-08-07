به گزارش کرد پرس، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان گفت: در پی دستور استاندار کردستان در نشست اضطراری بررسی راهکارهای رفع مشکل کم‌آبی ناحیه منفصل شهری نایسر و روستای آساوله سنندج، اقدامات اجرایی آبفا با جدیت بیشتری شتاب گرفته و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده مشکل افت فشار و قطعی آب در این مناطق به میزان قابل توجهی برطرف شود.

محمد فرهاد اظهار کرد: با همکاری شرکت توزیع نیروی برق برای پایدار ماندن برق ایستگاه های پمپاژ و اجرای پروژه های فوری توسط شرکت آب و فاضلاب استان، مشکل کم آبی که در برخی نقاط آساوله و نایسر وجود دارد، بزودی مرتفع و آب شرب مورد نیاز شهروندان این مناطق تامین خواهد شد.

فرهاد با قدردانی از پیگیری‌های استاندار کردستان و همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، ابراز امیدواری کرد با استمرار این هماهنگی‌ها، خدمات‌رسانی پایدار آب شرب در این مناطق هرچه سریع‌تر به شرایط مطلوب بازگردد.

استاندار کردستان روز گذشته با تشکیل جلسه‌ای ویژه و دعوت از مدیران دستگاه‌های مرتبط، معتمدین و نمایندگان مردم نایسر و آساوله، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای فوری برای کاهش قطعی آب شرب و رفع مشکلات تامین آب این دو منطقه تاکید کرده بود.