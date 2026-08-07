۱۹۱ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان صنفی و غیرصنفی کردستان صادر شد

به گزارش کرد پرس، فرزاد سردارزاده در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از ۱۵ تیرماه سال جاری تاکنون، یک هزار و ۵۹۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح بازار استان انجام شده که در نتیجه آن، ۲۹۳ مورد تخلف شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: در پی کشف این تخلفات، ۲۹۳ پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال شده که مجموع جریمه های صادر شده برای این پرونده ها به ۱۹۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال رسیده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه عمده تخلفات ثبت شده مربوط به گران فروشی، کم فروشی و درج نکردن قیمت کالاها بوده است، افزود: در این مدت همچنین ۳۶ گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ و ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان دریافت شد که پس از بررسی، سه مورد تخلف محرز تشخیص داده و پرونده آنها برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

سردارزاده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران فروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت و سایر تخلفات، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ یا با مراجعه به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان گزارش کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.