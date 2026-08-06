فوتسالیست کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان بانوان دعوت شد

به گزارش کرد پرس، دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بزرگسالان بانوان ایران از روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه در مرکز ملی فوتبال تهران برگزار می شود و بر اساس فهرست اعلامی شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی، نام «دلنیا بهرامی راد» بازیکن شایسته کردستان نیز در جمع دعوت شدگان به این اردو قرار دارد.

نخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی نیز از ۱۸ مردادماه به مدت سه روز برگزار خواهد شد و بازیکنان منتخب در دو مرحله، زیر نظر کادر فنی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

دلنیا بهرامی راد از استعدادهای آینده دار فوتسال بانوان کردستان است که فوتبال پایه خود را زیر نظر «آزاده آزادی» آغاز کرد و با عملکرد موفق در رقابت های باشگاهی، روند رو به رشدی را در فوتسال کشور طی کرده است.

این بازیکن فصل گذشته همراه تیم هیات فوتبال کردستان عنوان قهرمانی لیگ مناطق فوتسال بانوان باشگاه های کشور را به دست آورد و پس از آن به تیم پلی وایتل دلیجان، یکی از تیم های حاضر در لیگ دسته اول فوتسال بانوان، پیوست.

بهرامی راد با این تیم نیز موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه های کشور شد و با صعود پلی وایتل دلیجان به لیگ برتر، در فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های کشور برای این تیم به میدان خواهد رفت.