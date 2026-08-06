ساماندهی وضعیت آب شرب نایسر و آساوله در دستور کار قرار گرفت

به گزارش کرد پرس، تداوم قطعی آب شرب در نایسر و آساوله و افزایش مطالبات مردمی، مسئولان استان کردستان را بر آن داشت تا در نشستی مشترک، ابعاد مختلف این مشکل را بررسی و راهکارهای اجرایی برای کاهش تنش آبی، تقویت زیرساخت های آبرسانی و هماهنگی میان دستگاه های خدمات رسان را تدوین کنند؛ نشستی که خروج ایستگاه های پمپاژ از چرخه خاموشی، مدیریت مصرف و تشکیل کمیته مشترک آب و برق از مهم ترین محورهای آن بود.

تامین پایدار آب نیازمند هماهنگی همه دستگاه ها

استاندار کردستان با بیان اینکه وضعیت قطعی آب در نایسر و آساوله قابل قبول نیست، بر ضرورت همکاری همه دستگاه های مسئول برای کاهش مشکلات موجود تاکید کرد و گفت: تامین پایدار آب شرب این مناطق باید به عنوان یک اولویت در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد و اقدامات عملیاتی در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی شود.

آرش زره تن لهونی همچنین تشکیل کمیته مشترک مدیریت آب و برق با حضور مدیران دستگاه های مرتبط و معتمدان محلی را ضروری دانست و افزود: مصوبات این نشست باید از طریق این کمیته به صورت مستمر پیگیری شود تا روند اجرای تصمیمات با سرعت بیشتری دنبال شود و مشکلات مردم کاهش یابد.

وی با تاکید بر مدیریت مصرف آب، حفظ منابع موجود و برنامه ریزی در سه افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اظهار کرد: اگرچه اقدامات دستگاه های اجرایی قابل تقدیر است، اما شرایط فعلی نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه هاست. استاندار همچنین بر خروج ایستگاه های پمپاژ از برنامه خاموشی و مدیریت ویژه تامین آب این مناطق در فصل گرما تاکید کرد.

توسعه زیرساخت ها راهکار رفع مشکلات خدماتی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اهمیت تامین پایدار آب شرب در فصل گرما، بیان کرد: این نشست با دستور استاندار و با هدف بررسی وضعیت آب سنندج و به ویژه محلات حاشیه ای برگزار شده و استمرار هماهنگی میان شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق و سایر دستگاه ها برای رفع مشکلات ضروری است.

امیر قادری یکی از مهم ترین چالش های مدیریت شهری را ساخت وسازهای غیرمجاز عنوان کرد و ادامه داد: توسعه خارج از ضابطه، فشار مضاعفی بر زیرساخت های آب، برق و سایر خدمات شهری وارد می کند؛ از این رو کنترل این روند باید با همکاری همه دستگاه های مسئول دنبال شود.

وی همچنین از برنامه ریزی برای بهره برداری از پروژه های نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در روستاهای قار و دوشان همزمان با هفته دولت خبر داد و یادآور شد: تامین مسکن از مسیر قانونی می تواند زمینه کاهش ساخت وسازهای غیرمجاز و در نتیجه مدیریت بهتر زیرساخت های شهری را فراهم کند.

مشکل استان کمبود آب نیست، چالش در شبکه توزیع است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی استان گفت: شبکه تامین آب استان متکی بر سدها، تصفیه خانه ها، چاه های شهری و روستایی، قنوات و چشمه هاست و سالانه ۱۷۴ میلیون مترمکعب آب در استان تولید می شود که ۱۱۸ میلیون مترمکعب آن به مصرف می رسد.

محمد فرهاد با اشاره به اینکه کردستان ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می گذارد، اظهار کرد: اگرچه میزان بارندگی سال آبی جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما تداوم خشکسالی و برداشت های بی رویه از منابع زیرزمینی همچنان مدیریت دقیق منابع آب را ضروری کرده است.

وی مهم ترین مشکل موجود را شبکه توزیع آب دانست و افزود: ظرفیت تولید، انتقال و تصفیه آب در بخش عمده استان پاسخگوی نیاز است، اما توسعه نامتوازن شهرها، گسترش سکونتگاه های حاشیه ای و انشعابات غیرمجاز فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است و توسعه زیرساخت ها، اصلاح خطوط انتقال و ساماندهی انشعابات غیرمجاز در اولویت برنامه های شرکت قرار دارد.

رفع تنش آبی با تکمیل پروژه های زیرساختی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با بیان اینکه استان از نظر منابع و تأمین آب شرب با کمبودی مواجه نیست، بیان کرد: بارندگی های سال جاری و افزایش ذخایر سدها، شرایط مناسبی برای تأمین آب شرب شهرهای استان فراهم کرده و شرکت آب منطقه ای آمادگی دارد هر میزان آب مورد نیاز شرکت آب و فاضلاب را تأمین کند. به گفته وی، مشکل اصلی برخی مناطق نه کمبود منابع، بلکه محدودیت های شبکه توزیع و زیرساخت های انتقال آب است.

آرش آریانژاد با اشاره به اینکه میانگین بارندگی استان به ۵۲۰ میلی متر رسیده و ذخایر سدها نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: آب شرب شهرهای استان از جمله سنندج، مریوان، بانه و دهگلان در وضعیت پایداری قرار دارد و هیچ محدودیتی از نظر کمیت و کیفیت منابع آب وجود ندارد.

وی از اجرای پروژه رفع تنش آبی نایسر و آساوله خبر داد و یادآور شد: اعتبارات این طرح تأمین شده، پیمانکار در محل مستقر است و در صورت همکاری شهروندان، عملیات اجرایی به صورت چندشیفته دنبال خواهد شد تا این پروژه در کمتر از سه هفته به بهره برداری برسد. آریانژاد همچنین از پیشرفت پروژه انتقال آب به شرق استان و تأمین آب پایدار شهرستان قروه در آینده خبر داد.

قطعی های مکرر آب زندگی مردم را مختل کرده است

معتمدان نایسر و آساوله با تشریح مشکلات ساکنان این مناطق اعلام کردند قطعی های مکرر آب شرب در هفته های اخیر، زندگی روزمره مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

به گفته آنان، همزمانی خاموشی برق با از مدار خارج شدن ایستگاه های پمپاژ موجب می شود بخش زیادی از محلات برای ساعت های طولانی با قطع آب روبه رو شوند.

یکی از معتمدان ناحیه منفصل نایسر با اشاره به تأثیر مستقیم خاموشی برق بر روند آبرسانی، خواستار کاهش خاموشی ها و اتخاذ تدابیر لازم برای خروج ایستگاه های پمپاژ از برنامه قطع برق شد و تأکید کرد استمرار این وضعیت، مشکلات فراوانی برای هزاران نفر از ساکنان این منطقه ایجاد کرده است.

فواد ارشدی، معتمد روستای آساوله نیز با بیان اینکه برخی خانوارها طی حدود ۲۰ روز گذشته تا ۴۸ ساعت به آب آشامیدنی دسترسی نداشته اند، گفت: ساکنان برخی محلات ناچار شده اند آب مورد نیاز خود را از چشمه ها تأمین کنند.

وی با اشاره به مشکلات محله های نغمه، قانع، بهارستان و رسالت، خواستار همکاری بیشتر شرکت توزیع نیروی برق و تسریع در اجرای طرح های رفع تنش آبی شد.