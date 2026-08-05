جایگاه مظلوم کوبانی و الهام احمد بعد از تکمیل روند ادغام

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش آمارجی، روند اجرای توافق ۲۹ ژانویه میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه وارد مرحله پایانی فاز نخست شده و انتظار می‌رود ظرف روزهای آینده انحلال رسمی نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه اعلام شود. این اقدام، که از مطالبات اصلی دمشق بود، زمینه را برای آغاز مرحله دوم ادغام ساختارهای نظامی، اداری و سیاسی فراهم می‌کند.

به نوشته آمارجی، هم‌زمان با این تحول، احتمال تشکیل یک جریان یا حزب سیاسی جدید نیز مطرح است؛ تشکلی که گفته می‌شود مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، نقش محوری در رهبری آن خواهد داشت، هرچند تاکنون اعلام رسمی در این باره صورت نگرفته است.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که پیشرفت روند ادغام در سوریه با روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) ارتباط دارد. منابع دیپلماتیک معتقدند انتشار چارچوب قانونی روند صلح در ترکیه و پیشرفت مذاکرات سوریه، دو مسیر مرتبط و مکمل یکدیگر هستند.

دیدار الشرع، مظلوم عبدی و الهام احمد در دمشق

احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، روز چهارم اوت در دمشق میزبان مظلوم عبدی و الهام احمد، مسئول ارشد روابط خارجی اداره خودگردان، بود. اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه نیز در این نشست حضور داشت و دو طرف درباره روند ادغام و آینده رهبران کرد در ساختار سیاسی جدید سوریه گفت‌وگو کردند.

به گفته منابع محلی که با آمارجی گفت‌وگو کرده‌اند، الهام احمد به احتمال زیاد به وزارت امور خارجه سوریه خواهد پیوست، اگرچه هنوز سمت دقیق او مشخص نشده است.

در مقابل، احمد الشرع مایل است مظلوم عبدی نیز در دمشق مسئولیتی رسمی برعهده بگیرد، اما منابع آمارجی می‌گویند عبدی ترجیح می‌دهد بر تشکیل یک جریان سیاسی فراگیر و دموکراتیک تمرکز کند؛ جریانی که تنها محدود به کردها نباشد و سایر اقوام و گروه‌های سوری را نیز در بر گیرد.

به اعتقاد این منابع، بسیاری از فعالان، سیاستمداران و مدیرانی که طی سال‌های گذشته تجربه اداره مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه را به دست آورده‌اند، اکنون در تلاش هستند تا این تجربه را در قالب یک پروژه سیاسی سراسری در سوریه ادامه دهند. از نگاه آنان، اگرچه ساختارهای اداره خودگردان و نیروهای دموکراتیک سوریه در حال پایان یافتن هستند، اما میراث سیاسی و مدیریتی آنها می‌تواند پایه شکل‌گیری تشکل‌های جدید باشد.

نقش نچیروان بارزانی در روند ادغام

دیدار مظلوم عبدی و الهام احمد با احمد الشرع تنها یک روز پس از سفر نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، به دمشق انجام شد؛ سفری که آمارجی آن را نقطه عطفی در روابط اربیل و دمشق توصیف می‌کند.

عبدالکریم عمر، نماینده اداره خودگردان در دمشق، ابراز امیدواری کرده است که نچیروان بارزانی بتواند در عمل به رفع موانع باقی‌مانده در روند ادغام کمک کند.

روند ادغام تا کجا پیش رفته است؟

بر اساس اظهارات جهان حسام، فرماندار جدید قامشلو، اجرای توافق همچنان ادامه دارد و در مرحله بعد نیز پیگیری خواهد شد.

همچنین نورالدین احمد، استاندار حسکه، اعلام کرده است که حدود ۷۰ درصد روند ادغام تکمیل شده است. به گفته او، هزاران کارمند اداری وارد ساختار دولت سوریه شده و حقوق خود را از دولت مرکزی دریافت می‌کنند. همچنین فرمانداران شهرستان‌ها و بخش‌ها منصوب شده‌اند و ادغام اداره‌های کشاورزی، تجارت داخلی و حمایت از مصرف‌کننده نیز به پایان رسیده است.

ابراهیم اولابی، نماینده سوریه در سازمان ملل، نیز به آمارجی گفته است که روند مذاکرات «در مسیر درست» حرکت می‌کند و با ادامه آن، شمار بیشتری از مسئولان و فرماندهان سابق نیروهای دموکراتیک سوریه وارد ساختار دولت خواهند شد.

در همین چارچوب، اخیراً حاجی محمد (جیا کوبانی)، از فرماندهان پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه، به سمت جانشین فرمانده سپاه دوم ارتش جدید سوریه منصوب شده است.

پرونده یگان‌های مدافع زنان؛ مهم‌ترین مانع باقی‌مانده

به نوشته آمارجی، مهم‌ترین موضوع حل‌نشده در مرحله نخست ادغام، آینده یگان‌های مدافع زنان (YPJ) است.

عبدالکریم عمر اعلام کرده بود که این نیروها با پیوستن به وزارت کشور سوریه در قالب یک یگان مبارزه با تروریسم موافقت کرده‌اند، اما یگان‌های مدافع زنان با انتشار بیانیه‌ای تأکید کردند که هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.

این نیروها خواهان حفظ ساختار مستقل خود و ادامه فعالیت به‌عنوان یک یگان زنانه در چارچوب وزارت دفاع هستند؛ پیشنهادی که دولت انتقالی سوریه آن را نپذیرفته است.

منابع آمارجی می‌گویند تا زمانی که درباره وضعیت یگان‌های مدافع زنان توافق نهایی حاصل نشود، مرحله نخست اجرای توافق ادغام پایان نخواهد یافت.

به گزارش آمارجی، انتظار می‌رود طی روزهای آینده درباره سرنوشت یگان‌های مدافع زنان، انحلال رسمی نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودگردان، جایگاه جدید مظلوم عبدی و الهام احمد و همچنین تشکیل یک جریان سیاسی جدید با محوریت دموکراسی در سوریه تصمیم‌گیری شود.