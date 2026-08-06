۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۶

۱۰۰ خانه اطفای حریق برای حفاظت از جنگل ها و مراتع کردستان راه اندازی شد

۱۰۰ خانه اطفای حریق برای حفاظت از جنگل ها و مراتع کردستان راه اندازی شد

سرویس کردستان – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: ۱۰۰ خانه اطفای حریق در مناطق بحرانی آتش سوزی استان کردستان با هدف افزایش آمادگی جوامع محلی، تسریع در مهار آتش سوزی ها و کاهش خسارت به عرصه های طبیعی، در قالب طرح «هر دهیاری یک جنگلبانی» راه اندازی شد.

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: اجرای طرح «هر دهیاری یک جنگلبانی» با راه اندازی ۱۰۰ خانه اطفای حریق در روستاهای واقع در مناطق بحرانی، گام مهمی در تقویت مشارکت مردمی و ارتقای توان استان برای مقابله با آتش سوزی جنگل ها و مراتع به شمار می رود.

وی اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، شهرستان مریوان با ۲۰ خانه و سنندج با ۱۸ خانه اطفای حریق، بیشترین سهم را در اجرای این طرح دارند و پس از آن سروآباد با ۱۵، دیواندره با ۱۱، کامیاران و سقز هر کدام با هشت، بیجار با هفت، قروه با ۶، دهگلان با چهار و بانه با سه خانه اطفای حریق قرار دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان افزود: همزمان با راه اندازی این خانه ها، برای اعضای تیم های محلی کارت همیار طبیعت و گواهینامه آموزش اطفای حریق صادر شده و ۴۵۰ نفر از اعضای تیم های مدیریت بحران با مدیریت دهیاران ۱۰۰ روستا ساماندهی و آموزش دیده اند.

شریفی پور هدف از اجرای این طرح را افزایش آمادگی جوامع محلی، تسریع در واکنش به آتش سوزی ها و کاهش خسارت به جنگل ها و مراتع عنوان کرد و ادامه داد: این طرح با بهره گیری از ظرفیت دهیاری ها، شوراهای اسلامی و مشارکت مردم محلی دنبال می شود تا شبکه ای منسجم از نیروهای آموزش دیده و تجهیزات اطفای حریق در مناطق حساس شکل گیرد.

وی با بیان اینکه ایجاد خانه های اطفای حریق تنها توسعه یک زیرساخت فیزیکی نیست، یادآور شد: این اقدام زمینه شکل گیری شبکه ای مردمی برای حفاظت از منابع طبیعی را فراهم کرده است؛ شبکه ای که با اتکا به شناخت بومی و حضور سریع نیروهای محلی، نقش مؤثری در پیشگیری، کنترل و مهار آتش سوزی های احتمالی ایفا می کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از نتایج مثبت اجرای این طرح نیز خبر داد و بیان کرد: تا ۱۳ مرداد امسال، تعداد آتش سوزی ها در عرصه های طبیعی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد و سطح مناطق درگیر حریق نیز ۸۳ درصد کاهش یافته است.

شریفی پور با تأکید بر اینکه حفاظت از جنگل ها و مراتع بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست، گفت: توسعه مشارکت های مردمی و تقویت نقش جوامع محلی، از مهم ترین محورهای برنامه های حفاظتی منابع طبیعی در استان به شمار می رود.

کد مطلب 2797985

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