آمریکا آرایش نظامی خود را در اربیل تغییر داد

به گزارش کردپرس، همزمان با نزدیک شدن به موعد پایان مأموریت نظامی آمریکا در عراق، نیروهای آمریکایی جابه‌جایی گسترده نیروها، تجهیزات و سامانه‌های دفاع هوایی خود را در اربیل آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که پس از حمله پهپادی نافرجام به کنسولگری آمریکا و در چارچوب برنامه خروج نیروهای این کشور از عراق انجام می‌شود.

به گزارش کردپرس به نقل از نیوعرب، منابع امنیتی و سیاسی در اربیل اعلام کردند که در روزهای اخیر انتقال نیروها و تجهیزات میان پایگاه حریر، فرودگاه بین‌المللی اربیل و محوطه کنسولگری آمریکا آغاز شده است. این تحرکات بخشی از مقدمات اجرای توافق بغداد و واشنگتن برای پایان دادن به مأموریت نظامی آمریکا در عراق تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ عنوان شده است.

به گفته این منابع، همزمان با انتقال تجهیزات، روند خروج نیروهای غیررزمی از جمله مربیان و مستشاران آمریکایی نیز آغاز شده است. همچنین سامانه‌های پدافندی پاتریوت و C-RAM از پایگاه حریر به محدوده کنسولگری آمریکا در اربیل منتقل شده‌اند.

منابع محلی تأکید کردند که برخلاف برخی گزارش‌ها، سامانه‌های پاتریوت و C-RAM از عراق خارج نشده‌اند و صرفاً برای تأمین امنیت مراکز دیپلماتیک آمریکا در اربیل به محل دیگری منتقل شده‌اند. پیش‌تر بخشی از تجهیزات و تسلیحات نیز به نیروهای پیشمرگه تحویل داده شده بود.

این تحرکات در حالی انجام می‌شود که پیش از این گزارش‌هایی درباره آغاز خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق منتشر شده بود. بر اساس توافق میان بغداد و واشنگتن، مأموریت نظامی آمریکا تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ خاتمه می‌یابد، هرچند همکاری‌های آموزشی، تبادل اطلاعات و هماهنگی در زمینه مقابله با داعش ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر پایگاه هوایی حریر آخرین محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق به شمار می‌رود و نیروهای این کشور پیش‌تر پایگاه عین‌الاسد در استان الانبار را تخلیه کرده‌اند.

همزمان، شماری از سیاستمداران اقلیم کردستان نسبت به پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان هشدار داده‌اند که کاهش حضور نظامی آمریکا می‌تواند خلأ امنیتی ایجاد کند و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فدرال عراق برای حفظ ثبات و امنیت تأکید کرده‌اند.

کارشناسان امنیتی نیز معتقدند اگرچه محل استقرار جدید سامانه پاتریوت به دلایل امنیتی اعلام نشده است، اما این سامانه همچنان در اربیل باقی خواهد ماند و در کنار سامانه‌های C-RAM و تجهیزات مقابله با پهپاد، وظیفه حفاظت از تأسیسات دیپلماتیک آمریکا را بر عهده خواهد داشت.