سرخط خبرهای ۳مرداد خبرگزاری کردپرس

باید امکان ارتباط اوجالان با پ ک ک فراهم شود
وکیل عبدالله اوجالان با بیان اینکه بهبود شرایط اوجالان باید در اولویت قرار گیرد، گفت فراهم شدن امکان ارتباط وی با PKK و دیگر بازیگران و محافل مختلف، شرط لازم برای ایفای نقش سیاسی او در روند «صلح و جامعه دموکراتیک» است.
اوزگور اوزل و ۹۱ نماینده مجلس ازچ ه پ استعفا کردند
اوزگور اوزل با امضای اسناد تأسیس «حزب جدید» از حزب جمهوریخواه خلق (CHP) استعفا کرد. همزمان، در مجموع ۹۱ نماینده مجلس نیز با خروج از CHP به هیئت مؤسس حزب تازهتأسیس پیوستند؛ حزبی که انتظار میرود با این تعداد کرسی به حزب اصلی مخالف دولت در مجلس ترکیه تبدیل شود.
دفتر علی الزیدی: ادعای نیویورکتایمز درباره پیشنهاد آتشبس به ایران بیاساس است
دفتر اطلاعرسانی نخستوزیر عراق، علی الزیدی، گزارش روزنامه نیویورکتایمز درباره انتقال پیشنهاد آمریکا برای آتشبس به ایران در جریان سفر وی به تهران را تکذیب کرد و این ادعاها را «کاملاً بیاساس» و مغایر با واقعیت خواند.
دمپارتی رایزنی با احزاب را آغاز میکند؛ پیشنویس قانون صلح وارد مرحله نهایی شد
همزمان با تشدید رایزنیها درباره پیشنویس قانون صلح، دمپارتی اعلام کرد پس از دیدار اخیر هیئت امرالی با عبدالله اوجالان، دور تازهای از دیدارها با احزاب سیاسی را برای انتقال دیدگاهها و پیشنهادهای مطرحشده در این نشست آغاز خواهد کرد.
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