تحقق ۹۱ میلیارد تومانی درآمد موقوفات در آذربایجان غربی/مهاباد، خوی و ارومیه بالاترین درآمد

به گزارش کردپرس، حجتالاسلام ناصر جوانبخت در گفت و گویی خبری با بیان اینکه مجموع درآمد موقوفات استان در سال گذشته به ۱۷۸ میلیارد تومان رسید، افزود: امسال شهرستانهای مهاباد، خوی و ارومیه بیشترین سهم را در درآمد موقوفات استان داشتهاند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی با اشاره به نحوه هزینهکرد درآمدهای موقوفات گفت: سال گذشته ۱۶۰ میلیارد تومان در بخشهای جاری، عمران و آبادانی موقوفات هزینه شد و نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان صرف اجرای نیات واقفان شد.
بیشترین هزینه کرد موقوفات صرف امامزادگان شد
او ادامه داد: از محل اجرای نیات واقفان، ۲۳ میلیارد تومان در امور مذهبی، ۵.۵ میلیارد تومان در حوزه خیریه، ۲.۵ میلیارد تومان در بخش اجتماعی، ۹ میلیارد تومان برای امامزادگان و بقاع متبرکه، بیش از ۲ میلیارد تومان برای حوزههای علمیه و ۵۱۱ میلیون تومان برای عتبات عالیات هزینه شده است.
جوانبخت با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ درصد نیات واقفان استان به عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اختصاص دارد، تصریح کرد: پس از عزاداری سیدالشهدا(ع)، بیشترین نیت واقفان مربوط به مساجد است.
او افزود: سال گذشته ۱۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی برای عمران و هزینههای جاری مساجد و ۴۶ میلیارد تومان نیز از محل درآمد موقوفات در این بخش هزینه شد. همچنین امسال تا پایان تیرماه ۱۵ میلیارد تومان دیگر در راستای اجرای نیات واقفان برای مساجد اختصاص یافته است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی درباره برنامههای فرهنگی ماههای محرم و صفر نیز گفت: طرح «سوگواره بصیرت عاشورایی» از ابتدای محرم تا پایان ماه صفر در امامزادگان و بقاع متبرکه استان در حال اجراست و در کنار آن برنامههای فرهنگی متعددی برای گروههای مختلف برگزار میشود.
٦ میلیارد تومان برای اطعام زائران اربعین هزینه شد
او اظهار کرد: طرح «رهروان زینبی» ویژه بانوان، «احلی من العسل» ویژه نوجوانان و «شمیم حسینی» با هدف حمایت از هیأتهای مذهبی از مهمترین برنامههای فرهنگی اوقاف در ایام محرم و صفر است که اجرا شد.
جوانبخت با اشاره به اجرای نیات واقفان در بخش اطعام و کمکهای معیشتی گفت: امسال ۳۰ هزار پرس غذای گرم با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان از محل نیات واقفان طبخ و توزیع شده و همچنین یک هزار بسته معیشتی به ارزش ۴ میلیارد تومان در اختیار خانوادههای نیازمند قرار گرفته است.
او از برپایی موکب «واقفان خیراندیش» آذربایجانغربی در مرز مهران نیز خبر داد و افزود: برای تأمین اقلام مورد نیاز اطعام زائران اربعین، ۶ میلیارد تومان هزینه شده و امروز نیز ۴۰ نفر از نیروهای اوقاف استان برای خدمترسانی به مرز مهران اعزام میشوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: موکب اوقاف استان با محوریت «امامزاده ابراهیم قتال» باهمراهی موکبهای ۶ استان تا دو روز پس از اربعین به زائران خدمات ارائه خواهد کرد و بر اساس برنامهریزی انجام شده، در هر وعده ۵ هزار پرس غذا میان زائران توزیع میشود.
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