رحیم بایزیدی در این باره به کردپرس اظهار کرد: فیلم کوتاه داستانی «لیمو از همه چیز خبر داشت» به نویسندگی و کارگردانی ادریس محمودیان و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان دفتر مهاباد، برنده تندیس بهترین فیلم بخش «کورنر» ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ژینوساید چمچمال عراق شد.

او با بیان اینکه ششمین دوره این رویداد سینمایی با حضور فیلمسازانی از کشورهای مختلف در دو بخش «ژینوساید» و «کورنر» برگزار شد، ادامه داد: در بخش «کورنر»، هیات داوران، تندیس بهترین فیلم را به «لیمو از همه چیز خبر داشت» اهدا کرد؛ اثری که با نگاهی واقع‌گرایانه به یکی از مسائل ریشه‌دار اجتماعی است.

معاون رییس انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: این فیلم در فضایی بومی و به زبان کُردی، روابط خانوادگی و فشارهای فرهنگی پیرامون ترجیح جنسیتی را دستمایه روایت خود قرار داده است.

او اضافه کرد: این فیلم پیش‌تر نیز جایزه بهترین فیلم نخستین دوره جشنواره فیلم کُردی بیرمنگام بریتانیا را کسب کرده و بود و موفق به کسب تقدیر هیات داوران پنجمین جشنواره فیلم‌های کُردی کشور هلند، کسب تقدیر ویژه هیات داوران جشنواره دهوک (دوره ۱۱)، جایزه‌ ویژه‌ هیئت داوران جشنواره فیلم کوتاه تهران (دوره ۴۱)، تقدیر ویژه هیات داوران جشنواره تصویر سال (دوره ۲۱) و جایزه بهترین کارگردانی و صدای جشنواره فضای باز لاهیجان شده بود.

فیلم ۲۱ دقیقه‌ای «لیمو از همه چیز خبر داشت» در یک خانه روستایی روایت می‌شود؛ جایی که هیجان و تلاش برای تولد پسری، پس از ٨دختر به تصویر کشیده می‌شود. حضور پر جنب‌وجوش زنان حاضر در صحنه، دوربین و شخصیت‌هایی که در حرکت‌اند، تماشاگر را به دل ماجرا می‌کشاند.

ژاله نیلوفری، کمال نوجوان، هلیا علایی، آرام امینی، ماهپاره امینی، دردانه رزم‌آرا، نسترن سهرابی نیا، فریناز نادری، عسل محمدی، گزیزه ابراهیمی، ملینا محبوبی، باران محمدی و روژان بایزیدی، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«ادریس محمودیان» دارای کارشناسی مرمت آثار تاریخی است و از سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت هنری کرده است و تا کنون علاوه بر فیلم کوتاه «لیمو از همه چیز خبر داشت»، فیلم‌های کوتاه «بادبادک» و «اینک دختری سرزمین من است» را در کارنامه هنری خود دارد.

ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ژینوساید چمچمال از ۲۱ تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ در شهر چمچمال اقلیم کردستان برگزار شد این جشنواره هر سال با محوریت موضوعات انسانی، تاریخی و اجتماعی، میزبان آثار مستقل سینمایی از کشورهای مختلف است.