به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست بررسی طرح‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: شهر کرمانشاه از دیرباز مرکز خدماتی و درمانی غرب کشور بوده و بخش زیادی از ساکنان استان‌های ایلام، لرستان، کردستان و همدان از خدمات درمانی این کلانشهر بهره‌مند شده‌اند.

وی به توسعه گسترده زیرساخت‌های رفاهی، درمانی و پزشکی در بخش‌های خصوصی و دولتی در استان کرمانشاه طی دهه های اخیر اشاره کرد و افزود: کرمانشاه به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های ممتاز درمانی تبدیل به یک مقصد گردشگری برای بیماران اقلیم کردستان و بخش عربی کشور عراق تبدیل شده است.

معاون عمرانی استاندار با تأکید بر اهمیت احداث بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی کرمانشاه، این پروژه را یکی از مهم‌ترین طرح‌های درمانی و توسعه‌ای غرب کشور دانست و گفت: این بیمارستان در صورت بهره‌برداری علاوه بر افزایش سرانه تخت‌های بیمارستانی و ارتقای سطح خدمات درمانی در استان، می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی منطقه غرب و اقلیم کردستان عراق را هم پوشش دهد.

وی گفت: طبق گزارش پیمانکار پروژه، این بیمارستان در مرحله اسکلت از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و مدیریت ارشد استان تمام توان خود را به کار گرفته تا روند تکمیل این پروژه با شتاب بیشتری دنبال شود.

نجفی یادآور شد: اجرای این پروژه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و بهره‌برداری آن بر عهده وزارت بهداشت می‌باشد و لازم است همه دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در روند ساخت آن تلاش کنند.

وی به دیگر پروژه‌های درمانی استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش‌های و پیگیری های صورت گرفته، بیمارستان ثلاث باباجانی در مراحل نهایی تکمیل و راه اندازی قرار دارد و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین پروژه بیمارستان روانسر دوباره فعال شده و پیمانکار در حال اجرای طرح است.

در این نشست گزارشی از روند پیشرفت بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی کرمانشاه و آخرین وضعیت این پروژه ارائه شد.

دیگر دستور کار این نشست به موضوع تامین زمین برای اجرای احداث طرح‌های خانه بهداشت در شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام آبادغرب و دالاهو اختصاص داشت.