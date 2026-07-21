۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۷

معاون عمرانی استاندار:

بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی پروژه‌ای کلیدی در غرب کشور است

بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی پروژه‌ای کلیدی در غرب کشور است

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت‌: بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی کرمانشاه یکی از مهم‌ترین طرح‌های درمانی و توسعه‌ای استان کرمانشاه و غرب کشور است و می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی منطقه و حتی اقلیم کردستان عراق را هم پوشش دهد.

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست بررسی طرح‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: شهر کرمانشاه از دیرباز مرکز خدماتی و درمانی غرب کشور بوده و بخش زیادی از ساکنان استان‌های ایلام، لرستان، کردستان و همدان از خدمات درمانی این کلانشهر بهره‌مند شده‌اند.

وی به توسعه گسترده زیرساخت‌های رفاهی، درمانی و پزشکی در بخش‌های خصوصی و دولتی در استان کرمانشاه طی دهه های اخیر اشاره کرد و افزود: کرمانشاه به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های ممتاز درمانی تبدیل به یک مقصد گردشگری برای بیماران اقلیم کردستان و بخش عربی کشور عراق تبدیل شده است.

معاون عمرانی استاندار با تأکید بر اهمیت احداث بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی کرمانشاه، این پروژه را یکی از مهم‌ترین طرح‌های درمانی و توسعه‌ای غرب کشور دانست و گفت: این بیمارستان در صورت بهره‌برداری علاوه بر افزایش سرانه تخت‌های بیمارستانی و ارتقای سطح خدمات درمانی در استان، می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی منطقه غرب و اقلیم کردستان عراق را هم پوشش دهد.

 وی گفت: طبق گزارش پیمانکار پروژه، این بیمارستان در مرحله اسکلت از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و مدیریت ارشد استان تمام توان خود را به کار گرفته تا روند تکمیل این پروژه با شتاب بیشتری دنبال شود.

نجفی یادآور شد: اجرای این پروژه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و بهره‌برداری آن بر عهده وزارت بهداشت می‌باشد و لازم است همه دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در روند ساخت آن تلاش کنند.

وی به دیگر پروژه‌های درمانی استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش‌های و پیگیری های صورت گرفته، بیمارستان ثلاث باباجانی در مراحل نهایی تکمیل و راه اندازی قرار دارد و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین پروژه بیمارستان روانسر دوباره فعال شده و پیمانکار در حال اجرای طرح است.

در این نشست گزارشی از روند پیشرفت بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی کرمانشاه و آخرین وضعیت این پروژه ارائه شد.

دیگر دستور کار این نشست به موضوع تامین زمین برای اجرای احداث طرح‌های خانه بهداشت در شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام آبادغرب و دالاهو اختصاص داشت.

کد مطلب 2797487

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