به گزارش کردپرس، در آستانه اربعین حسینی، نشست مشترک مسئولان ایرانی و عراقی با حضور معاون استاندار و جانشین ستاد اربعین آذربایجان‌غربی، مشاور وزیر و دبیر ستاد اربعین عراق و جمعی از مسئولان دو کشور در مرز تمرچین با هدف هماهنگی و تسهیل تردد زائران برگزار شد.



جانشین ستاد اربعین آذربایجان‌غربی مرز تمرچین را نماد همدلی دو ملت ایران و عراق دانسته و گفت: برای ارائه خدمات بهتر، تسهیل تردد و تأمین امنیت زائران اربعین حسینی آمادگی کامل داریم.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به اقدامات گسترده دو کشور در مرز تمرچین، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی دقیق، تمهیدات لازم را برای تسهیل عبور زائران، افزایش کیفیت خدمات و تأمین امنیت مسیرهای منتهی به کربلای معلی فراهم کرده‌اند.



مهدی حداد همچنین اربعین را جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی خوانده و خاطرنشان کرد: مرز تمرچین با میزبانی مردم آذربایجان‌غربی و استقبال گرم مردم عراق و اقلیم کردستان، به پلی برای تقویت روابط مردمی، همزیستی، احترام متقابل و پیوندهای فرهنگی دو کشور تبدیل شده است.



او افزود: فعال شدن مرز تمرچین علاوه بر تسهیل سفر زائران، زمینه‌ساز توسعه تعاملات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری مناطق مرزی بوده و ظرفیت‌های همکاری ایران و عراق را پس از اربعین نیز تقویت خواهد کرد.



مشاور وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین عراق نیز از اجرای تدابیر جدید برای رفاه زائران خبر داده و گفت: کاهش اعتبار مورد نیاز گذرنامه از شش به سه ماه، افزایش گیت‌های مرزی، راه‌اندازی سامانه چندزبانه ۹۱۱، استقرار تیم‌های امنیتی، توسعه مواکب، خدمات درمانی، حمل‌ونقل و بالگرد امدادی از مهم‌ترین اقدامات عراق برای ارتقای خدمات‌رسانی به زائران اربعین است.



