افزایش آمار تردد زوار حسینی از مرز خسروی

به گزارش کردپرس؛ علی سلیمی با بیان اینکه از ۲۶ خرداد (اول محرم) تاکنون ۷۹ هزار و ۶۱۷ نفر از مرز خسروی تردد داشتند، اظهار کرد: از این تعداد ۳۷ هزار و ۶۱۷ نفر از مرز خسروی خارج شده و ۴۲ هزار نفر از این مرز وارد کشورمان شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تردد صورت گرفته از مرز خسروی در روز گذشته (دوشنبه، ۲۹ تیر) را نیز ۴۱۴۳ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۳۲۲۷ نفر از مرز خسروی خارج و ۹۱۶ نفر از این مرز وارد شدند.

وی خاطرنشان کرد: از روز گذشته، خروج از مرز خسروی به میزان چشمگیری نسبت به روزهای قبل افزایش یافته و به تدریج شاهد روند افزایشی تردد زوار اربعین از این مرز هستیم.

سلیمی با اشاره به اینکه هرچه به روز اربعین(۱۳ مرداد) نزدیک شویم روند تردد افزایش بیشتری خواهد داشت، یادآور شد: احتمالا افزایش تردد زوار از اوایل مرداد چشمگیرتر خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقا جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه در ایام اربعین سنوات گذشته معمولا پیک‌های تردد را در روزهای تعطیل داشتیم که زائرین از استان‌های دیگر کشور به سمت مرز خسروی می‌آمدند، عنوان کرد: امسال نیز احتمالا دو پیک تردد را در دو آخر هفته پیش رو تا روز اربعین داشته باشیم. یک پیک در چهارشنبه تا جمعه همین هفته و پیک بعدی نیز در پایان هفته آینده.

وی از فراهم بودن همه امکانات و زیرساخت‌ها هم در مرز خسروی و هم در محورهای منتهی به این مرز برای تردد زوار اربعین خبر داد و اظهار کرد: تا پایان موج برگشت زوار، ارائه خدمات به هموطنانی که از سراسر کشور به قصد زیارت عتبات عالیات به سمت مرزهای کرمانشاه می‌آیند، ادامه دارد.