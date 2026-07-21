«سومار» برای تردد زوار اربعین آماده است

به گزارش کردپرس؛ علی سلیمی، با بیان اینکه مرز سومار امسال برای اولین بار به عنوان مرز تردد زوار اربعین تعیین شده، گفت: در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌های پایانه مرزی سومار جهت استقبال از زائرین اربعین حسینی، اقداماتی در چند بخش در دستورکار قرار گرفته و اجرا شده است.

وی یک بخش را مربوط به زیرساخت‌های پایانه این مرز دانست و افزود: در این بخش احداث سایبان با مساحت تقریبی ۶۵۰ مترمربع جهت پوشش فضاهای باز️ و همچنین تأمین و استقرار سه دستگاه کانکس جدید جهت استقرار نهادها و ارگان‌های متولی در مرز انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، درباره وضعیت گیت‌ها در مرز سومار نیز عنوان کرد: راه‌اندازی پنج گیت دو کاربره جهت تسهیل تردد زائرین نیز اجرا شده است.

سلیمی از افزایش تعداد چشمه‌های سرویش بهداشتی مرز سومار به ۴۴ چشمه نیز خبر داد و یادآور شد: تامین و نصب دو برج روشنایی برای تامین نور پایانه مرزی نیز از دیگر برنامه‌های اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه بخش دیگر اقدامات را مربوط به مسیرهای دسترسی به مرز سومار و زیرساخت‌های جاده‌ای دانست و ادامه داد: احداث مسیر دسترسی مجزا به مرز سومار به طول ۱.۵ کیلومتر و با هدف جداسازی مسیر تردد زوار از مسیر ناوگان ترانزیتی بصورت امانی تکمیل و آماده بهره برداری است.

سلیمی خاطرنشان کرد: پروژه تعریض و بهسازی محور سومار به پایانه مرزی سومار به طول ۵.۵ کیلومتر نیز در حال اجراست که تاکنون ۲.۱ کیلومتر از آن تکمیل شده است.

وی همچنین از انجام عملیات لکه‌گیری و رفع عیوب آسفالت در محور گیلانغرب - سومار به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر خبر داد و افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت پارکینگ خودروها در این پایانه مرزی نیز شامل پارکینگ سه هکتاری برای خودروهای سبک و پارکینگ ۲.۵ هکتاری برای خودروی سنگین در دستور کار است که کار تسطیح و محوطه‌سازی اولیه پارکینگ‌ها انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در ادامه، انجام اقداماتی جهت افزایش ایمنی تردد در محورهای گیلانغرب و سومار از جمله حذف موانع فیزیکی، شانه سازی، نصب علائم جاده‌ای، خط کشی، نصب و به‌روزرسانی سیستم روشنایی راه‌ها و ...️ نیز انجام شده است.

سلیمی یادآور شد: همزمان با مجموعه این اقدامات، طراحی و مطالعات طرح جامع پایانه مرزی سومار نیز در دستورکار است، اما تا تکمیل آن سایت‌های موقت برای ارائه خدمات به مردم فراهم است.

وی با بیان اینکه بخش عمده این زیرساخت‌ها برای ایام اربعین در مراحل نهایی کار است، افزود: تمام امکانات و تجهیزات راهداری و حمل و نقل جاده ای پای کار است تا تردد زائرین اربعین حسینی در سهولت کامل انجام شود.