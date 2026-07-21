۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۹

فرودگاه بین‌المللی اربیل بسته شد

فرودگاه بین‌المللی اربیل بسته شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- منابع عراقی گزارش دادند بر اثر حملات موشکی و پهپادی اخیر در اقلیم کردستان عراق، فرودگاه بین‌المللی اربیل بسته شد

به گزارش کردپرس منابع عراقی گزارش دادند که فرودگاه بین المللی اربیل در پی حملات موشکی و پهبادی بسته شد.

همچنین منابع عراقی اعلام کردند که درپی حملات پهپادی و موشکی امشب، آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی وارد کنسولگری آمریکا و فرودگاه اربیل شدند.

کد مطلب 2797494

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