به گزارش کردپرس؛ علی‌اکبر پورجمشیدیان روز جمعه پس از بازدید از مرز سومار در شهرستان گیلانغرب با همراهی استاندار کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده زائران امام حسین (ع) از مرزهای اربعینی، وزارت کشور به دنبال فراهم کردن مسیرهای بیشتر برای عبور زمینی زائران و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای سفر آرام‌تر و آسان‌تر مردم است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های جدی در این زمینه، توسعه مرزهای زمینی با کشور عراق برای تردد زائرانی است که قصد دارند از مسیر زمینی و پیاده راهی عتبات عالیات شوند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به پیگیری فعال دو مرز جدید برای تردد زائران گفت: مرز چیلات در استان ایلام و مرز سومار در استان کرمانشاه به صورت جدی در دستور کار قرار دارند و مسئولان ایرانی و عراقی در حال فراهم کردن شرایط لازم برای استفاده زائران از این مسیرها هستند.

پورجمشیدیان با بیان اینکه مرز سومار یکی از مرزهای اقتصادی مهم کشور با عراق است، ادامه داد: امسال با تدابیر انجام‌شده و تمایل طرف عراقی برای گسترش این مرز در حوزه تردد زائران و مسافران، موافقت‌های اولیه برای استفاده اربعینی از این مرز انجام شده است.

وی تصریح کرد: براساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده به استان کرمانشاه، بخش زیادی از زیرساخت‌های مورد نیاز در مرز سومار فراهم شده و امروز با اطمینان اعلام می‌کنیم که این مرز در روزهای آینده به صورت آزمایشی و محدود مورد استفاده زائران قرار خواهد گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: در مرحله نخست، مردم منطقه، به‌ویژه مردم شهرستان گیلانغرب، شهرستان‌های استان کرمانشاه و بخشی از مردم استان ایلام می‌توانند از این مسیر برای سفر زیارتی اربعین امام حسین (ع) استفاده کنند.

وی افزود: در ماه‌های آینده و پس از تکمیل شرایط، زمینه برای تردد گسترده‌تر مسافران از ایران به عراق و همچنین ورود مسافران عراقی به کشور از طریق مرز سومار فراهم خواهد شد.

پورجمشیدیان مرز سومار را دارای ظرفیت‌های قابل توجه دانست و گفت: این مرز علاوه بر حوزه زیارت، می‌تواند در بخش‌های اقتصادی و گردشگری نیز نقش مهمی ایفا کند و به یکی از مسیرهای مورد استقبال مردم تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: مرز سومار از نظر فاصله با عتبات عالیات، یکی از نزدیک‌ترین مسیرهای زمینی به شمار می‌رود و برای دسترسی به شهرهایی مانند بغداد و زیارت امامین کاظمین (ع) شرایط مناسبی دارد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی همچنین با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره مسیرهای دسترسی این مرز اظهار کرد: جاده‌های منتهی به سومار از شرایط مناسب و امنیت خوبی برخوردار هستند و این ظرفیت می‌تواند به افزایش استقبال مردم از این مسیر کمک کند.

پورجمشیدیان در پایان با تبریک این اتفاق به مردم منطقه، به‌ویژه مردم شهرستان گیلانغرب، گفت: مردم این منطقه در دوران دفاع مقدس نقش بزرگی ایفا کردند و امروز توسعه مرز سومار می‌تواند فرصتی ارزشمند برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم و زائران عتبات عالیات باشد.