تغییر ساعت کاری ادارات استان کرمانشاه

به گزارش کردپرس: معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه از تغییر ساعت کاری ادارات استان از ۲۷ تیر ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و موافقت استاندار کرمانشاه، ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی دولتی، بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی از روز شنبه ۲۷ تیرماه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر خواهد بود.
جلیل بالایی با بیان اینکه خدمات تعطیلناپذیر نظیر انتظامی، امدادی، درمانی و ... از شمول این تصمیم مستثنی هستند، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی مکلفاند بهگونهای برنامهریزی کنند تا در روند خدماترسانی به مردم خللی ایجاد نشود و با تدبیر لازم، جبران گردد.
بالایی با بیان اینکه ادارات دولتی موظفاند پیش از ساعت ۷ و پس از ساعت ۱۲ تمامی سیستمهای سرمایشی و روشنایی (بهجز موارد اضطراری) را خاموش کنند، افزود: همچنین مقرر شده است ادارات دولتی یک روز در هفته، برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتور یا نیروگاه خورشیدی تأمین کنند که از این محل نیز ۳۰ تا ۴۰ مگاوات برق بیشتری در اختیار بخش خانگی و تولید قرار خواهد گرفت.
معاون استانداری کرمانشاه همچنین عنوان کرد: دیگر تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان، کاهش قطعی برق خانگی روستاییان با همزمان کردن قطعی آنها با قطعی برق چاههای کشاورزی است. پیشتر، این قطعیها در ساعتهای غیرهمزمان انجام میشد و سبب طولانیشدن زمان قطعی برق میشد.
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