به گزارش کردپرس، طهماسب نجفی در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان که با حضور مدیران دستگاههای عضو برگزار شد؛ اظهار کرد: براساس آمار اداره هواشناسی علی رغم بهبود بارشها در سال اخیر، دشتهای شرق استان دارای کمترین بارش در مقایسه با دیگر نقاط بوده اند و ذخیره سد گاوشان به عنوان یکی از منابع اصلی تامین آب شهر کرمانشاه نبز همچنان نگران کننده است.
وی برخی گزارشها در مورد کشتهای ممنوعه به ویژه در دشت های دارای تنش آبی را بسیار نگران کننده توصیف کرد و گفت: محصولی مانند برنج به دلیل نیاز آبی فراوان، یک تهدید جدی برای منابع آبی این منطقه محسوب میشود و جهاد کشاورزی با همکاری و همراهی فرمانداریها موظف برخورد جدی با متخلفان هستند.
وی تاکید کرد: بسیاری از صنایع آب بر استان هم در دشتهای دارای تنش آبی در شرق شهر کرمانشاه جانمایی شدهاند و حجم بالای برداشت آب زیرزمینی خطر فرونشست و ایجاد چالش برای این صنایع منطقه را افزایش داده است.
نجفی عنوان کرد: خط انتقال پساب شهر کرمانشاه به صنایع آب بر در راستای تامین آب مورد نیاز سه مجموعه بزرگ صنعتی در شرق استان در دست اقدام است.
وی با تاکید بر اینکه نباید به بهانه بارشهای بهار امسال نسبت به حفاظت از منابع آبی بیتوجه باشیم، در ادامه خاطرنشان کرد: حفظ منابع آبی در برنامه هفتم پیشرفت مورد تاکید ویژه قرار گرفته است و همه دستگاهها موظف هستند به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.
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