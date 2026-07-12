پیش بینی خرید ۷۵۰ تا ۷۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان کردستان

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه خرید تضمینی گندم استان کردستان، گفت: همزمان با آغاز فصل برداشت، مراکز خرید تضمینی گندم در نقاط مختلف استان آماده دریافت محصول گندمکاران هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری ۶۸۱ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفته است، افزود: برآوردها نشان می دهد میزان خرید تضمینی گندم در کردستان امسال به ۷۵۰ تا ۷۸۰ هزار تن برسد.

معاون استاندار کردستان ظرفیت ذخیره سازی سیلوهای استان را ۸۵۴ هزار تن اعلام کرد و اظهار کرد: از نظر زیرساختی، هیچ مشکلی برای ذخیره سازی گندم خریداری شده وجود ندارد.

ازهاری با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت گندم دیم و آبی، حفظ استانداردهای تولید آرد سالم و بهبود کیفیت نان، ادامه داد: اگرچه میزان تولید گندم نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما عملکرد مزارع در مناطق مختلف استان به دلیل تفاوت در میزان بارندگی، یکسان نبوده است.

وی یادآور شد: مراکز خرید تضمینی در طول دوره برداشت، همه روزه حتی در روزهای تعطیل از ساعت ۶ تا ۲۰ فعال هستند و با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و ذیحسابان، فرآیند خرید و تحویل محصول با نظارت کامل انجام می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین به تأخیر در پرداخت مطالبات برخی رانندگان حمل گندم اشاره کرد و بیان کرد: تسریع در پرداخت حق الزحمه رانندگان و بهای گندم خریداری شده از کشاورزان باید در اولویت دستگاه های مرتبط قرار گیرد.

ازهاری، کردستان با سطح زیر کشت ۶۸۱ هزار هکتار و ظرفیت ذخیره سازی ۸۵۴ هزار تن، آمادگی کامل برای خرید و نگهداری گندم تولیدی کشاورزان را دارد و پیش بینی می شود میزان خرید تضمینی در سال جاری به حدود ۷۵۰ تا ۷۸۰ هزار تن برسد.

در این نشست، گزارشی از آمادگی مراکز خرید تحت پوشش تعاون روستایی ارائه شد و بر انسجام در مدیریت مراکز خرید، افزایش بهره وری تولید گندم، ساماندهی بیمه کشاورزان از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و حمایت به موقع از گندمکاران تأکید شد.