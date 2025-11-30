ماجرای استخدامی اعضا و آشنایان شورای قروه چیست؟

به گزارش خبرنگار کردپرس، ششمین دوره شورای شهر قروه در حالی ماه های پایانی خود را پشت سر می گذارد که همچنان عملکردی غیرشفاف داشته و بسیار مورد انتقاد قرار دارد. این انتقادات زمانی شدت گرفته که تعدادی از آشنایان اعضای شورا «یحیی رستمی و میلاد خالدیان» به عنوان نیروهای شرکتی در شهرداری استخدام شده اند و جدای از این «هادی مرادیانی» یکی از اعضای شورا هم اخیراً به استخدام یکی از شرکت های پیمانکاری مربوط به اداره راه و شهرسازی درآمده؛ استخدامی سؤال برانگیز که توسط شهروندان بسیار مورد اعتراض قرار گرفته است.

در همین زمینه رئیس راه و شهرسازی شهرستان قروه ضمن تأیید استخدام این عضو شورا، عنوان کرد که «تمامی فرآیند استخدامی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان انجام شده و هیچ موردی به دست شهرستان صورت نگرفته و ما دخالتی در این زمینه نداشته ایم».

«ابراهیم خسروی» در پاسخ به خبرنگار کردپرس، گفت که «هادی مرادیانی حدود ۲۰ روزی است که به عنوان نیروی شرکتی حفاظت از اراضی ملی تحت نظر پیمانکار مرتبط، توسط یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی کردستان استخدام شده و هیچ گونه پست دولتی را ندارد».

او در واکنش به اینکه سن این عضو شورا مطابق میانگین سن استخدام نیست، بیان کرد که «هادی مرادیانی به عنوان راننده استخدام شده و پست آنچنانی ندارد و برای نیروهای شرکتی سن چندان ملاک قرار نمی گیرد».

تمامی این موارد در حالی است که استخدام نیروهای شرکتی در ادارات دولتی، فرآیند مشخصی دارد که شامل «نیازسنجی و تعیین شرح شغل، آگهی استخدام و فراخوان متقاضیان، بررسی رزومه و برگزاری مصاحبه و ارزیابی نهایی» بوده و همچنین داشتن مدرک تحصیلی مرتبط هم جزو شرایط استخدام نیروهای شرکتی به حساب می آید.

حال سؤال اینجاست آیا این شرایط برای به کارگیری این عضو شورای شهر که چندین دوره است در شورا حضور دارد، لحاظ شده!؟ نیاز است یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی کردستان در این زمینه شفاف سازی داشته و قرارداد تنظیم شده را جهت تنویر افکارعمومی منتشر و اعلام نماید چه زمانی فراخوان برای استخدامی داشته که قرعه کار به نام این عضو شورا درآمده است!؟

آشنایان کدام یک از اعضای شورا استخدام شده اند؟

ماجرای استخدامی ها همین -ا پایان نمی یابد و این بار سخن ها به دیگر اعضای شورای شهر می رسد. در این میان تعدادی از خویشاوندان و آشنایان «یحیی رستمی» و «میلاد خالدیان» دو عضو شورای قروه به عنوان نیروهای شرکتی توسط پیمانکاران شهرداری استخدام شده اند.

بنا به اظهارات شهردار قروه ۶ تا ۷ تَن از خویشاوندان «یحیی رستمی» در شرکت های پیمانکاری شهرداری اعم از فضای سبز، خدمات شهری، حمل و نقل و ماشین آلات و اجراییات به کار گرفته شده اند و یکی از اقوام «میلاد خالدیان» هم در واحد اجراییات استخدام شده است.

در همین زمینه چندی پیش «یحیی رستمی» در جریان سفر کیش با تأیید این استخدامی ها در پاسخ به خبرنگار کردپرس، بیان کرد که «این استخدامی ها شامل ۲۵ درصد از حجمی استخدامی برای پیمانکاران بوده نه شهرداری و توسط خود شرکت های پیمانکاری نیروها به کار گرفته شده اند و حقوق از همین شرکت ها می گیرند و ما در این مورد دخیل نبوده ایم!».

این در حالی است که بسیاری از شهروندان با میانگین سنی مناسب متقاضی کار هستند و نسبت به این تبعیض آشکار اعتراض دارند. این شهروندان در پیامی خواستار شفاف سازی و بررسی نهادهای نظارتی در این زمینه و برخورد با چنین اقداماتی شدند. /