بیانیه وزارت امور خارجه درباره اقدامات آمریکا علیه ایران در شب گذشته

به گزارش کرد پرس در این بیانیه آمده است: « حملات جنایتکارانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی ۴۸ ساعت گذشته به بهانه واهی واکنش به حوادث ادعایی در ارتباط با چند کشتی عبوری متخلف در تنگه هرمز در روز سهشنبه، نه تنها نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است بلکه نقض فاحش بندهای یک و پنج یادداشت تفاهم خاتمه جنگ و مستمسکی برای توجیه عدم پایبندی مستمر آمریکا به تفاهم خاتمه جنگ است.
در شرایطی که ملت فهیم و شجاع ایران با حضور باشکوه و بینظیر در مراسم وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب، اراده مستحکم خود را برای مقابله با دشمنان بدذات ایران و صیانت از اقتدار، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی میهنمان به نمایش گذاشتهاند، هیات حاکمه شرور و روانپریش آمریکا برای جبران عجز و ناتوانی خود در درک عظمت و شکوه میهندوستی و وفاداری ایرانیان به آرمانهای انقلاب خود، متوسل به فحاشی، دروغپردازی و تجاوز نظامی، از جمله از طریق هدف قرار دادن مسیر راه آهن به سمت مشهدالرضا، شده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن ابراز انزجار از لفاظیهای سخیف رئیس جمهور و دیگر مقامات آمریکایی علیه ملت بزرگ ایران، اعتراف صریح آنها مبنی بر عدم پایبندی به یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد را گواه روشن دیگری بر پیمانشکنی، رذالت، جنگطلبی و شرارت هیات حاکمه آمریکا میداند.
وزارت امور خارجه ضمن تبریک و تسلیت شهادت هممیهنان عزیزمان، از جمله تعدادی از دریادلان مدافع میهن در جنوب، که در حملات وحشیانه ارتش تروریستی آمریکا در ۴۸ ساعت گذشته به شهادت رسیدند، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران و مجازات متجاوزان تاکید میکند. جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد پیمانشکنی، قلدری و دنائت هیات حاکمه آمریکا حقوق و منافع ملی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.»
نظر شما