ظرفیت تأمین آب شرب ۲۱ روستای قروه و دهگلان افزایش یافت

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد از اجرای طرحی برای تقویت تأمین آب شرب در مجتمع آبرسانی علیوردی خبر داد و گفت: با بهره برداری از یک حلقه چاه جدید، بخشی از مشکلات کم آبی ۲۱ روستای شهرستان های قروه و دهگلان برطرف شده است.

وی اظهار کرد: به منظور کاهش تنش آبی در روستاهای تحت پوشش مجتمع آبرسانی علیوردی، عملیات حفر و تجهیز یک حلقه چاه در روستای علی آباد به پایان رسیده و این منبع جدید وارد مدار بهره برداری شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان افزود: این مجتمع آبرسانی، ۱۹ روستای شهرستان قروه و ۲ روستای شهرستان دهگلان را زیر پوشش دارد و با راه اندازی این چاه، شرایط تأمین آب شرب ساکنان این مناطق بهبود یافته است.

فرهاد با بیان اینکه ظرفیت نهایی این چاه ۴۰ لیتر بر ثانیه است، ادامه داد: در مرحله کنونی، روزانه ۲۰ لیتر بر ثانیه آب از این منبع استحصال و وارد شبکه توزیع می شود که نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب روستاهای تحت پوشش دارد.

وی یادآور شد: با اجرای این پروژه، بیش از چهار هزار و ۶۰۰ نفر از ساکنان ۲۱ روستا از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره مند شده اند و انتظار می رود مشکلات ناشی از افت منابع آبی در این مناطق به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و بیان کرد: تکمیل زیرساخت های این مجتمع همچنان ادامه دارد.

فرهاد گفت: هم اکنون عملیات ساخت یک مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب برای تأمین آب روستاهای خشکمرود علیا، خشکمرود سفلی و سیلاب در دست اجرا است که پس از بهره برداری، پایداری شبکه آبرسانی این مناطق نیز افزایش خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل این طرح ها، شاخص های کمی و کیفی خدمات آبرسانی در روستاهای شهرستان های قروه و دهگلان بیش از پیش ارتقا پیدا کند و ساکنان این مناطق از خدمات مطمئن تری در حوزه آب شرب برخوردار شوند.