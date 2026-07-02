کشف ۲۷ ماینر غیرمجاز در سنندج/برق معادل ۳۰۰ خانوار به شبکه بازگشت

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در تشریح جزئیات این عملیات، گفت: این اقدام در راستای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، صیانت از پایداری شبکه توزیع برق و جلوگیری از وارد آمدن فشار بر زیرساخت های انرژی انجام شد.

وی با بیان اینکه هر یک از این دستگاه ها حدود ۱۲ کیلووات توان مصرفی دارند، اظهار کرد: مجموع توان مصرفی ۲۷ دستگاه کشف شده به حدود ۳۲۴ کیلووات می رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان افزود: این تجهیزات در صورت فعالیت شبانه روزی، روزانه حدود ۷ هزار و ۷۷۶ کیلووات ساعت برق مصرف می کنند و مصرف ماهانه آن ها نیز بیش از ۲۳۳ هزار کیلووات ساعت برآورد می شود.

سلطانی با اشاره به تأثیر این میزان مصرف بر شبکه برق استان، ادامه داد: بار مصرفی این تعداد ماینر معادل مصرف هم زمان برق ۲۵۰ تا ۳۰۰ خانوار است و مصرف روزانه آن ها نیز با برق مورد نیاز حدود ۶۵۰ تا ۹۵۰ خانوار برابری می کند که فشار قابل توجهی بر شبکه توزیع وارد می کند.

وی فعالیت ماینرهای غیرمجاز را از عوامل افزایش بار ترانسفورماتورها، افت ولتاژ، افزایش تلفات شبکه و کاهش پایداری برق دانست و یادآور شد: تداوم این روند می تواند موجب اختلال در تأمین برق مشترکان خانگی، صنعتی و سایر بخش ها شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان بیان کرد: کشف و جمع آوری این تجهیزات، علاوه بر جلوگیری از مصرف غیرمجاز برق، نقش مؤثری در کاهش بار شبکه، افزایش پایداری تأمین برق و صیانت از حقوق مشترکان قانونی دارد.

سلطانی از تداوم اقدامات نظارتی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف استان کردستان کشف و ضبط شده است.