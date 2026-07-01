به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، مسئول دفتر دبیرخانه جلال طالبانی، در دیدار با فراکسیون سبز در پارلمان کردستان، درباره روند تشکیل کابینه جدید و جایگاه اتحادیه میهنی در بغداد و عرصه بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه دفتر قباد طالبانی، وی تأکید کرد اتحادیه میهنی در مقطع کنونی از جایگاهی مؤثر و قدرتمند در بغداد برخوردار است و در سطح بین‌المللی نیز بیش از هر زمان دیگری، دیدگاه‌ها و سیاست‌های این حزب درباره مسائل مهم عراق و منطقه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود همه دوستان و طرف‌های بین‌المللی از مواضع اتحادیه میهنی آگاه هستند و این حزب نه‌تنها مانعی برای تشکیل کابینه جدید نیست، بلکه بر ضرورت تشکیل هرچه سریع‌تر دولت تأکید دارد.

قباد طالبانی همچنین اظهار داشت که اتحادیه میهنی از آغاز مذاکرات اعلام کرده است تنها در دولتی مشارکت خواهد کرد که بر پایه شراکت واقعی تشکیل شده باشد و این موضع را ناشی از پایبندی حزب به وعده‌هایی دانست که به مردم کردستان داده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پارلمان کردستان گفت، نمایندگان با وجود غیرفعال بودن پارلمان، باید به مسئولیت‌های خود در قبال رأی‌دهندگان عمل کرده و به‌صورت روزانه مشکلات و مطالبات شهروندان را پیگیری کنند.