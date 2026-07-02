نزاع منجر به قتل در مهاباد/ تحویل متهم به مراجع قضایی توسط خانواده اش

به گزارش کردپرس، سرهنگ کارآگاه امیررضا رسولیان گفت: در پی اعلام یک مورد نزاع و درگیری در یکی از خیابان های سطح شهر، ماموران کلانتری ۱۱ و یگان امداد بلافاصله در محل حاضر شدند.



سرهنگ رسولیان افزود: طی هماهنگی‌های بعمل آمده با خانواده متهم و سران و معتمدین عشایر در کمترین زمان ممکن فرد مرتکب شخصا و توسط خانواده ایشان تحویل مراجع انتظامی و قضایی گردید.



رئیس پلیس مهاباد با اشاره به اینکه پس از تشکیل پرونده قضایی متهم به مراجع قضایی معرفی می گردد: با مخلان نظم و امنیت قاطعانه و با قدرت تمام برخورد قانونی خواهد شد.

سرهنگ رسولی در پایان با ابراز تاسف عمیق از وقوع این حادثه ناگوار، خطاب به والدین و خانواده‌ها تاکید کرد: بسیاری از این حوادث ناگوار ناشی از عدم کنترل هیجانات آنی، همراه داشتن سلاح سرد و عدم آگاهی جوانان از عواقب جبران‌ناپذیر خشونت است. از تمامی خانواده‌های محترم خواهشمندیم نسبت به کنترل رفتار، معاشرت‌ها و تخلیه هیجانات فرزندان خود نظارت و اقدامات لازم را انجام دهند تا دیگر شاهد چنین فجایع تلخ و از دست رفتن جان جوانانمان در سطح جامعه نباشیم.



گفتنی است؛ این درگیری شامگاه روز سه شنبه بین چندین نوجوان در یکی از محلات پر رفت و آمد شهر اتفاق افتاد/.





