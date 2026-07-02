هنرمند جوان سنندجی با نمایش «اعزام باشکوه ویکتور» به صحنه بازمی گردد

به گزارش کرد پرس، مرادی که فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۹۸ در عرصه تئاتر آغاز کرده، طی سال های گذشته در آثار مختلف نمایشی به عنوان بازیگر حضور داشته و همچنین کارگردانی دو فیلم کوتاه را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است. او این بار در مقام نویسنده و کارگردان، تازه ترین نمایشنامه خود را به مرحله اجرا رسانده است.

این هنرمند در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس با اشاره به روند تولید این اثر، اظهار کرد: تمرینات نمایش از بهمن ماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود، اما به دلیل شرایط جنگی، روند آماده سازی برای مدتی متوقف شد. با بهبود شرایط، گروه اجرایی تمرینات خود را با جدیت از سر گرفته و در تلاش است تا نمایش را در تابستان امسال به روی صحنه ببرد.

وی افزود: «اعزام باشکوه ویکتور» اثری با رویکردی فلسفی و اجتماعی است که تلاش می کند از زاویه ای متفاوت به مسئله فروپاشی انسان، بحران های درونی و پیامدهای انتخاب های فردی و اجتماعی بپردازد.

مرادی ابراز امیدواری کرد پس از دریافت مجوزهای لازم، این نمایش در شهریورماه سال جاری در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج میزبان علاقه مندان به هنر تئاتر باشد.

نمایش «اعزام باشکوه ویکتور» پس از چندین ماه تمرین، اکنون در آستانه اجرا قرار دارد و انتظار می رود با توجه به فضای متفاوت و محتوای اندیشه محور آن، مورد استقبال مخاطبان و علاقه مندان به تئاتر قرار گیرد.