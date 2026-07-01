نانوایی غیر بهداشتی در سردشت پلمب شد

به گزارش کردپرس، دکتر صالح‌زاده افزود: این اقدام پس از چندین نوبت اخطار و مشاهده موارد نقض جدی از جمله عدم رعایت موازین پخت، شرایط نامناسب نگهداری آرد و مواد اولیه، و نیز بی‌توجهی به بهداشت فردی و محیط کار صورت گرفته است.

او ادامه داد: سلامت شهروندان برای ما خط قرمز است و هیچ‌گونه اغماضی در این حوزه پذیرفته نیست. نظارت‌های مستمر بر تمامی واحدهای صنفی به‌ویژه مراکز تهیه و توزیع غذا ادامه خواهد داشت و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت سردشت از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا غیربهداشتی در واحدهای صنفی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ (خط تلفن پاسخگویی و شکایات وزارت بهداشت) گزارش دهند تا بازرسان سلامت محیط در اسرع وقت نسبت به پیگیری و اعزام اکیپ‌های نظارتی اقدام کنند.

او تاکید کرد: پلمب این واحد نانوایی، نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی در حفظ استانداردهای سلامت و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است. انتظار می‌رود با همکاری هرچه بیشتر شهروندان و اصناف، زمینه برای ارائه خدماتی ایمن و سالم در محیطی عاری از مخاطرات بهداشتی فراهم آید.