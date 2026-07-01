به گزارش کردپرس، رسانه تحلیلی- خبری استاندارد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عبدالرحمان خدر، روزنامه‌نگار و عضو این نهاد، شامگاه گذشته هنگام یک سفر عادی در منطقه راپرین، بدون اطلاع قبلی یا وجود هرگونه شکایت قانونی، از سوی نیروهای امنیتی سوران بازداشت شده است.

این نهاد با انتقاد از این اقدام تأکید کرد: «انتظار داشتیم همانند بغداد، فاسدان تحت تعقیب و بازداشت قرار گیرند، نه اینکه بار دیگر سنت ربودن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تکرار شود.»

در ادامه این بیانیه آمده است که این نخستین بار نیست که روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی خارج از چارچوب قانون بازداشت می‌شوند و تاکنون نیز هیچ توضیح رسمی درباره علت بازداشت آنان ارائه نشده است.

هم‌زمان، دفتر راپرین سندیکای روزنامه‌نگاران کردستان نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عبدالرحمان خدر حمد، خبرنگار پیشین استاندارد و عضو کنونی این رسانه، ساکن شهرک چهارقورنه در محله قندیل است و پیش‌تر نیز در دوره آموزش ایمنی حرفه‌ای که سندیکا با همکاری فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) برگزار کرده بود، شرکت کرده است.

سندیکای روزنامه نگاران تأکید کرد با نهایت نگرانی و احساس مسئولیت، پیگیری‌های گسترده‌ای را با نهادهای ذی‌ربط برای اطلاع از سرنوشت و علت واقعی بازداشت این روزنامه‌نگار آغاز کرده و تا روشن شدن وضعیت و اطمینان از سلامت وی، این تلاش‌ها را ادامه خواهد داد.