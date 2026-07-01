واگذاری ٤ هکتار اراضی ملی مهاباد و خوی برای احداث نیروگاه‌ خورشیدی

به گزارش کردپرس، علیرضا خرسندی اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان استان در توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان، فرآیند تسهیل واگذاری اراضی مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار مدیریت امور اراضی قرار گرفته است.

او افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۱ فقره پرونده مربوط به واگذاری اراضی ملی به منظور احداث نیروگاه‌های خورشیدی، به مساحت بیش از ۲۴۰ هکتار، پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های کارشناسی مصوب و واگذار شده است.

مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز ۲ فقره از این پرونده‌ها در شهرستان‌های مهاباد و خوی به مساحت مجموع چهار هکتار به متقاضیان تحویل شده است.

خرسندی با تأکید بر تداوم حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: اولویت این مدیریت، حمایت از طرح‌هایی است که علاوه بر برخورداری از توجیه اقتصادی، الزامات و ملاحظات زیست‌محیطی را نیز رعایت کرده و در مسیر توسعه پایدار استان گام برمی‌دارند.

او بیان کرد: واگذاری این اراضی گامی مؤثر در تحقق اهداف سند چشم‌انداز استان در حوزه توسعه انرژی‌های پاک به شمار می‌رود.