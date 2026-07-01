به گزارش کردپرس، آوات شیخ جنگی طالبانی در سخنانی با اشاره به ادامه بازداشت پیشمرگههای وابسته به لاهور طالبانی گفت: «کدام عرف اجتماعی، کدام دین و کدام اخلاق سیاسی اجازه چنین بیعدالتیای را میدهد؟ ۱۱ ماه است پیشمرگهها و فرزندان این مردم با نهایت ظلم در زندان هستند و در خانه هر یک از آنان عزاداری و اندوه ادامه دارد.»
او خطاب به مسعود بارزانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، رئیس اقلیم کردستان، نخستوزیر اقلیم و معاون او افزود: «کردستان به کجا میرود؟ این پرونده کاملاً سیاسی است. تلاش کنید قانون حاکم شود و به این وضعیت دشوار پایان دهید.»
خواهر لاهور طالبانی همچنین گفت: «اگر برادرانم مجرم هستند، آنان را اعدام کنید؛ اما اگر موضوع چیز دیگری است، به این ظلمی که زندگی دهها خانواده را ویران کرده پایان دهید و پیشمرگهها را آزاد کنید.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پرونده لاهور طالبانی و همراهانش پس از چندین جلسه دادگاه و تعویقهای مکرر همچنان بلاتکلیف مانده است. تیم وکلای او اعلام کرده روند رسیدگی در دادگاه سلیمانیه به دلیل آنچه «دخالتهای سیاسی و حزبی» میخواند، متوقف شده و لاهور طالبانی و برادرش پولاد نیز چندین بار هشدار دادهاند اگر پرونده دوباره در مسیر قانونی قرار نگیرد، بار دیگر اعتصاب غذا خواهند کرد.
پرونده «لالهزار» از درگیری خونین هتل لالهزار در ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ آغاز شد؛ رخدادی که به کشته شدن ۵ نفر، زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر و بازداشت لاهور طالبانی، برادرش و شماری از نیروهای وابسته به او انجامید.
نظر شما