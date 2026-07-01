نشنال اینترست: چرا احمد الشرع به نیروهای کرد نیاز دارد؟

به گزارش کردپرس، نشریه آمریکایی نشنال اینترست در تحلیلی هشدار داده است که دولت احمد الشرع، برخلاف سیاست تمرکزگرایانه خود، هنوز برای تثبیت امنیت سوریه به همکاری با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) نیاز دارد. نویسندگان مقاله این نشریه معتقدند کنار گذاشتن یا ادغام صوری این نیروها، خلأ امنیتی خطرناکی ایجاد می‌کند که می‌تواند زمینه احیای داعش، افزایش نفوذ گروه‌های خارجی و بازگشت بی‌ثباتی به سوریه را فراهم سازد. نشریه نشنال اینترست در مقاله‌ خود به قلم «جونا برودی»، «جیران اوزجان» و «رنا گابر» استدلال می‌کند که پروژه احمد الشرع برای بازسازی دولت مرکزی سوریه، بدون مشارکت واقعی نیروهای دموکراتیک سوریه، با شکست روبه‌رو خواهد شد. به نوشته این نشریه، احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در ژانویه ۲۰۲۵ وعده داده بود که با بازسازی ارتش و نهادهای امنیتی، اقتدار دولت را در سراسر سوریه احیا کند؛ اما سیاست‌های کنونی دمشق، به‌ویژه محدود کردن نقش نیروهای دموکراتیک سوریه، برخلاف این هدف عمل می‌کند.

خلأ امنیتی در شمال‌شرق سوریه

نویسندگان یادآور می‌شوند که نیروهای دموکراتیک سوریه طی یک دهه گذشته، با پشتیبانی آمریکا، نقش اصلی را در شکست خلافت داعش ایفا کردند، هزاران عضو این گروه را بازداشت کردند و شبکه‌های اطلاعاتی گسترده‌ای برای مقابله با فعالیت‌های مخفی داعش ایجاد کردند. اما پس از درگیری‌های ژانویه ۲۰۲۶ میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه، این نیروها بخش عمده‌ای از مناطق تحت کنترل خود را از دست دادند و در نتیجه، کنترل امنیتی بر بخش‌هایی از شمال‌شرق سوریه تضعیف شد. به اعتقاد نویسندگان، این وضعیت فرصت مناسبی برای داعش و گروه‌های افراطی و همچنین نفوذ خارجی فراهم کرده است.

داعش دوباره در حال قدرت گرفتن است

این گزارش هشدار می‌دهد که داعش، اگرچه در سال ۲۰۱۹ قلمرو خود را از دست داد، اما هرگز نابود نشد و اکنون بار دیگر در حال سازماندهی مجدد است. بر اساس اظهارات رئیس دستگاه اطلاعات عراق، شمار نیروهای داعش طی یک سال از حدود دو هزار نفر به بیش از ده هزار نفر افزایش یافته است. همچنین در جریان درگیری‌های ژانویه ۲۰۲۶، حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار زندانی و اعضای خانواده‌های وابسته به داعش، از اردوگاه‌هایی که پیش‌تر توسط نیروهای دموکراتیک سوریه محافظت می‌شد، گریختند. به نوشته مقاله، طی یک سال گذشته حدود ۳۳۰ حمله داعش در سوریه ثبت شده که بخش عمده آنها در مناطق کردنشین شمال‌شرق کشور رخ داده است.

نگرانی از گسترش نفوذ خارجی

نویسندگان علاوه بر داعش، نسبت به افزایش فعالیت گروه‌های خارجی نیز هشدار می‌دهند. به گفته آنان، پس از عقب‌نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه از بخش‌هایی از مرز عراق، گروه‌های وابسته خارجی در این مناطق مستقر شدند و برخی کشورها نیز تلاش کرده اند از این فرصت برای بازسازی نفوذ خود در سوریه استفاده کند.

چرا دمشق به نیروهای کرد نیاز دارد؟

به اعتقاد نویسندگان، مهم‌ترین مزیت نیروهای دموکراتیک سوریه، تجربه عملیاتی و اطلاعاتی آنها در مبارزه با تروریسم است؛ ظرفیتی که ارتش جدید سوریه هنوز از آن برخوردار نیست. این تحلیل تأکید می‌کند که ادغام کامل نیروهای دموکراتیک سوریه می‌تواند بین ۳۰ تا ۵۰ هزار نیروی آموزش‌دیده را به ساختار نظامی و امنیتی سوریه اضافه کند که نقش مهمی در مقابله با داعش و سایر گروه‌های افراطی خواهد داشت. همچنین نویسندگان پیشنهاد می‌کنند بخشی از نیروهای کرد در وزارت دفاع و بخش دیگری در وزارت کشور سوریه به کار گرفته شوند تا از توان اطلاعاتی و امنیتی آنان برای مبارزه با تروریسم استفاده شود.

اختلافات حل‌نشده میان دمشق و نیروهای کرد

مقاله یادآور می‌شود که توافق ۲۹ ژانویه میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه، اگرچه آغاز مثبتی بود، اما هنوز بسیاری از مسائل اساسی حل نشده است. از جمله این اختلافات می‌توان به تعداد تیپ‌های نظامی قابل ادغام، جایگاه فرماندهان کرد و آینده یگان‌های مدافع زنان (YPJ) اشاره کرد. به گفته نویسندگان، هرچه روند اجرای این توافق بیشتر به تأخیر بیفتد، احتمال فروپاشی آتش‌بس و بازگشت درگیری‌ها افزایش خواهد یافت.

نویسندگان همچنین از دولت آمریکا می‌خواهند همکاری هم‌زمان خود را با دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه حفظ کند و هرگونه کمک نظامی یا اطلاعاتی به دمشق را به اجرای کامل توافق ادغام ۲۹ ژانویه مشروط سازد. به باور آنان، اگر واشنگتن نیروهای کرد را پیش از تکمیل روند ادغام رها کند، بی‌ثباتی در سوریه تشدید خواهد شد.

نشنال اینترست در پایان نتیجه می‌گیرد که احمد الشرع برای تحقق وعده تثبیت سوریه، ناگزیر از مشارکت دادن واقعی نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار امنیتی و نظامی کشور است. از دید نویسندگان، حذف یا به حاشیه راندن این نیروها نه‌تنها امنیت سوریه را تقویت نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه بازگشت داعش، افزایش فعالیت القاعده و دیگر گروه‌ها را فراهم کند؛ تهدیدهایی که به اعتقاد آنان، هنوز به طور کامل از میان نرفته‌اند.