افتخارآفرینی تکواندوکار سقزی در قزاقستان؛ آیناز میکائیلی به مدال نقره بین المللی رسید

به گزارش کرد پرس، این ورزشکار در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم و در میان ۱۸ تکواندوکار حاضر، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و با سه پیروزی متوالی راهی دیدار پایانی شد.

میکائیلی در نخستین مبارزه خود «بورانبای» از قزاقستان را در دو راند و با نتایج ۸ بر ۲ و ۱۷ بر ۱ شکست داد. وی در ادامه نیز مقابل «روماننکو»، دیگر نماینده میزبان، با نتایج ۱۲ بر صفر و ۱۳ بر ۲ به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

نماینده سقز در دیدار نیمه نهایی برابر «آلیا توران» از قزاقستان قرار گرفت. او با وجود واگذاری راند نخست، در دو راند بعدی با نتایج یک بر صفر و ۲ بر صفر پیروز شد و جواز حضور در فینال را به دست آورد.

میکائیلی در دیدار نهایی مقابل «آیسه ایسک» از ترکیه به میدان رفت و پس از رقابتی نزدیک و حساس، عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره مسابقات را از آن خود کرد.

گفتنی است هدایت این تکواندوکار سقزی را نیان شامحمدی، از مربیان توانمند استان کردستان، بر عهده دارد.