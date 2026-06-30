کورتەی هەواڵەکانی۹ی پووشپەڕی ۱۴۰۵ی هەتاوی

ڕاپەڕینی شێخ سەعید؛ ڕاپەڕینێکی ئاینی یان خاڵی دەستپێکی ناسیۆنالیزمی نوێی کورد؟



سەدەیک دوای لەسێدارەدانی شێخ سەعید و ٤٧ کەس لە هاوڕێکانی، شوێنی ناشتنیان هێشتا وەک یەکێک لە نهێنییە ئەمنییەکانی دەوڵەتی تورکیا ماوەتەوە؛ بابەتێک کە لە ڕوانگەی زۆرێک لە توێژەرانەوە تەنیا پرسێکی مێژوویی نییە، بەڵکو نیشانەیەکە لە بەردەوامیی ململانێ لەسەر بیرەوەریی بەکۆمەڵی کورد و ماهیەتی ڕاپەڕینەکەی ساڵی ١٩٢٥.







ئاڵدار خەلیل:

هێزە کوردییەکان ناچنە ناو هیچ ململانێیەکی نێوان دیمەشق و حیزبوڵاوە



ئاڵدار خەلیل، ئەندامی دەستەی سەرکردایەتی پارتی یەکێتیی دیموکراتیک (PYD)، جەختی لەوە کردەوە کە هێزە کوردییەکانی سووریا دەستوەرنادەنە ناو هیچ ڕووبەڕووبوونەوەیەکی ئەگەری لە نێوان حکوومەتی دیمەشق و حزبوڵای لوبناندا.







ژمارەی دەستگیرکراوانی هەڵمەتی دژە گەندەڵی لە عێراق بەرز بوویەوە



هەڵمەتەکانی دەستگیرکردنی تۆمەتبارانی گەندەڵی و گێڕانەوەی سامانی گشتی لە عێراق بەردەوامە و تەنیا لە ٢٤ کاتژمێری یەکەمدا، دەیان کەسایەتی سیاسی و کارگێڕی کەوتوونەتە دەست هێزە ئەمنییەکان، کە بریتین لە پەرلەمانتاران و سیاسییەکان، فەرمانبەرانی پلەباڵا، خاوەن کۆمپانیا و وەبەرهێنەران.







ئارش لهۆنی: کوردستان دەبێتە چەقی لۆجستی ڕۆژاوای ئێران



ئارش لهۆنی، پارێزگاری کوردستان ڕایگەیاند کە گۆڕینی پارێزگای کوردستان بۆ چەقی لۆجستی لە ڕۆژاوای وڵات، یەکێکە لە گرنگترین ستراتیژییە گەشەپێدانەکانی حکوومەت. ئاماژەی بەوەش کرد کە ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان لە پاڵ "بەندەری وشک"ی سنەدا، دوو پڕۆژەی تەواوکەری یەکترن بۆ بەدیهێنانی ئەم ئامانجە.