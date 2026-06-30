درخواست از بغداد برای توقیف اموال عاملان کسر حقوق کارمندان اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، کمیته دفاع از معلمان و کارمندان معترض اقلیم کردستان در پیامی خطاب به علی زیدی خواستار بازداشت مسئولان اقلیم شد که به گفته این نهاد، در پسانداز اجباری، عدم پرداخت، کسر و «سرقت حقوق» کارمندان نقش داشتهاند.
این کمیته با انتشار پیامی خطاب به نخستوزیر عراق اعلام کرد: طی ۱۴ سال گذشته، مسئولان اقلیم «دستهای آلوده و ناپاک خود را در جیب همه کارمندان کردهاند و دهها هزارمیلیارد دینار را با سرقت، کسر حقوق و متوقفکردن ارتقای شغلی معلمان، کارمندان، بازنشستگان و افراد دارای نیازهای ویژه به سرقت بردهاند و تاکنون نیز حاضر به بازگرداندن این پولها نشدهاند.»
در ادامه این پیام آمده است: «از جنابعالی به عنوان عالیترین مقام دولت فدرال عراق میخواهیم تمامی این افراد بیمسئولیت، غارتگر و بیوجدان را که در تعویق، عدم پرداخت، کسر و سرقت حقوق نقش داشتهاند بازداشت کرده و به دادگاهی عادلانه تحویل دهید، اموال منقول و غیرمنقول آنها را توقیف کنید و حقوق کارمندان از آن مبالغ بازگردانده شود.»
این کمیته همچنین تأکید کرده است که منتظر «تصمیمی جسورانه و اقدام نهایی» از سوی نخستوزیر عراق برای بازداشت افراد متهم به فساد و سرقت در اقلیم است.
سرویس عراق و اقلیم کردستان- کمیته دفاع از معلمان و کارمندان معترض اقلیم کردستان در پیامی خطاب به نخستوزیر عراق، خواستار بازداشت و محاکمه مسئولانی شد که به گفته این نهاد، طی سالهای گذشته در کسر، عدم پرداخت و «سرقت» حقوق کارمندان نقش داشتهاند و همچنین خواستار توقیف اموال و بازگرداندن این مبالغ به صاحبان آن شد.
به گزارش کردپرس، کمیته دفاع از معلمان و کارمندان معترض اقلیم کردستان در پیامی خطاب به علی زیدی خواستار بازداشت مسئولان اقلیم شد که به گفته این نهاد، در پسانداز اجباری، عدم پرداخت، کسر و «سرقت حقوق» کارمندان نقش داشتهاند.
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