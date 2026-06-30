به گزارش کردپرس، صاحب بندر، عضو شورای استانی دیوانیه، اعلام کرد مدیر توزیع برق این استان که یک هفته پیش از سمت خود برکنار شده بود، به همراه معاونش بازداشت شده است.



او گفت تاکنون اطلاعات دقیقی درباره علت بازداشت این دو مسئول منتشر نشده، اما احتمال می‌رود پرونده آن‌ها در ارتباط با تحقیقات نهاد مبارزه با فساد عراق باشد.



همزمان منابع رسانه‌ای عراق گزارش داده‌اند نیروهای امنیتی همچنان عملیات تعقیب و بازداشت شخصیت‌ها و مسئولان متهم به فساد را ادامه می‌دهند.



براساس این گزارش‌ها، طی ساعات گذشته دو نماینده حزب تقدم در استان صلاح‌الدین نیز بازداشت شده‌اند و فرد دیگری نیز در حالی بازداشت شده که گفته می‌شود دو میلیارد دینار همراه داشته است.



بر پایه اطلاعات منتشرشده، تاکنون نزدیک به ۵۰ مسئول، نماینده پارلمان و سرمایه‌دار بازداشت شده‌اند و انتظار می‌رود عملیات در استان‌های بصره، بغداد و کرکوک نیز ادامه پیدا کند.