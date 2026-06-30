فراکسیون حزب دمکرات کردستان از اقدامات دولت عراق برای مقابله با فساد حمایت کرد

به گزارش کردپرس، فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق با انتشار بیانیه‌ای از اقدامات قانونی دولت عراق به ریاست علی فالح زیدی و با همکاری دستگاه قضایی و نهادهای دولتی برای مقابله با فساد و بازداشت افراد متهم حمایت کرد.

در این بیانیه آمده است که فراکسیون پارتی از این اقدامات استقبال می‌کند و امیدوار است روند مبارزه با فساد تنها در بغداد متوقف نشود، بلکه همه استان‌ها و شهرهای عراق را شامل شود.

فراکسیون حزب دمکرات همچنین بر اهمیت هماهنگی کامل میان قوه مجریه و دستگاه قضایی برای موفقیت این روند تأکید کرد.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که از منظر مسئولیت ملی، این فراکسیون آمادگی کامل برای هرگونه همکاری و حمایت را چه در سطح دولت فدرال و چه در سطح داخلی استان‌ها، در راستای حمایت از نهادهای اجرایی و قضایی برای کشف حقیقت و تثبیت حاکمیت قانون اعلام می‌کند.

در پایان بیانیه تأکید شده است که شهروندان شایسته اصلاحات اداری و بازگرداندن حقوق ازدست‌رفته خود هستند و فراکسیون پارتی از پیگرد قانونی هر فرد فاسد بدون هیچ‌گونه تبعیضی حمایت می‌کند.

این بیانیه در حالی منتشر شده که عملیات گسترده‌ای برای بازداشت شماری از مسئولان متهم به فساد در عراق آغاز شده و بازتاب سیاسی و مردمی گسترده‌ای به همراه داشته است.