به گزارش کردپرس، عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، پس از نشست شورای مرکزی تصمیمگیری و اجرایی این حزب، درباره توافق ایران و آمریکا و روند ۶۰ روزه مذاکرات اظهار نظر کرد.
چلیک با اشاره به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران گفت این تحولات «بسیار تأسفبار» بوده و پیامدهایی داشته که نظام بینالملل، اصول حقوقی و مشروعیت بینالمللی را بهشدت تضعیف کرده است.
او تأکید کرد: «ما از ابتدا گفتیم که این حمله به ایران اشتباه بود و با حقوق بینالملل، انصاف و مشروعیت مغایرت داشت.»
سخنگوی حزب عدالت و توسعه در عین حال گفت که ترکیه رفتار ایران در هدف قرار دادن خاک برخی کشورهای «برادر» را نیز نادرست دانسته است.
چلیک ریشه این بحران را در سیاستهای اسرائیل دانست و گفت: «در اصل، این یکی از هزینههایی است که توسعهطلبی صهیونیستی اسرائیل به منطقه ما تحمیل کرده و این وضعیت همچنان ادامه دارد.»
او با اشاره به حملات اسرائیل در غزه، کرانه باختری و لبنان افزود که «تجاوز صهیونیستی، ایرانِ برادر را نیز هدف قرار داده است.»
چلیک درباره توافق ایران و آمریکا گفت این مرحله میتواند آتشبس را به صلح پایدار تبدیل کند، اما هشدار داد که روند پیشرو بسیار شکننده است.
او تصریح کرد: «در این ۶۰ روز موضوعات زیادی بررسی خواهد شد؛ از باز بودن تنگه هرمز تا رفع محاصره آمریکا و مسائل مربوط به اورانیوم غنیشده. در واقع، کار تازه اکنون آغاز شده است.»
سخنگوی حزب عدالت و توسعه همچنین اسرائیل را به تلاش برای تخریب روند توافق متهم کرد و گفت برخی وزیران اسرائیل از هماکنون اظهاراتی رادیکال برای «خرابکاری» در این روند مطرح کردهاند.
چلیک افزود: «ارزیابی ما این است که همه باید برای تبدیل این روند به صلح پایدار ارادهای قوی نشان دهند و در برابر تجاوزگری اسرائیل که بزرگترین تهدید علیه این روند است، موضعی محکم اتخاذ کنند.»
او در پایان تأکید کرد که کاهش تنشها از تنگه هرمز تا لبنان برای صلح منطقهای و جهانی اهمیت دارد و گفت: «مرحلهای که به آن رسیدهایم برای صلح منطقه و جهان مهم است. ما این روند را معنادار میدانیم و از آن حمایت میکنیم، اما از شکنندگی آن نیز آگاه هستیم.»
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