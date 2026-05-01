به گزارش کردپرس، پروین بولدان، نماینده پارلمان از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) و عضو هیئت امرالی، با حضور در زندان فوق‌امنیتی ادیرنه با صلاح‌الدین دمیرتاش سیاستمدار در بند کرد دیدار کرد.

دمیرتاش که پیش‌تر به‌عنوان رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها فعالیت می‌کرد، در حال حاضر در این زندان نگهداری می‌شود.

بولدان پس از این دیدار در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «امروز با صلاح‌الدین دمیرتاش عزیز در زندان ادیرنه دیدار کردم. او در این دیدار سلام و درودهای خود را به همه مردم فرستاد.»

هنوز از جزئیات این دیدار اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.