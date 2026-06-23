زنبورها به یاری باغات سیب ارومیه می آیند

به گزارش کردپرس، نفیسه طوسی با اعلام این خبر گفت: در راستای تولید محصول سالم و کاهش مصرف سموم شیمیایی، امسال قرارداد تولید حشرات مفید با دو واحد انسکتاریوم در ارومیه و میاندوآب منعقد شده است.
او با اشاره به اجرای طرح مبارزه تلفیقی، افزود: در این طرح، علاوه بر رهاسازی زنبور تریکوگراما، اقداماتی نظیر محلولپاشی با روغن امولسیونشونده و بستن کارتن به تنه درختان جهت کنترل آفت انجام میشود.
مدیر حفظ نباتات استان ادامه داد: کنترل هر نسل این آفت طی سه مرحله رهاسازی (در مجموع ۱۵ گرم در هکتار) انجام میگیرد؛ به گونهای که زنبورهای پارازیتوئید با قرارگیری در باغ، تخمهای کرم سیب را آلوده کرده و از طغیان آن جلوگیری میکنند.
او با تأکید بر اهمیت رعایت اصول «بهباغی» در موفقیت این طرح، خاطرنشان کرد: هدف نهایی از توسعه مبارزات بیولوژیک، حذف تدریجی سموم شیمیایی، حفظ سلامت محیط زیست و تحقق کشاورزی پایدار برای امنیت غذایی است.
گفتنی است؛ زنبور تریکوگراما یک زنبور بسیار ریز (حدود ۱ میلیمتر) از خانواده Trichogrammatidae است که پارازیتوئید تخم حشرات بهشمار میرود. بیش از ۲۰۰ گونه تریکوگراما در جهان شناسایی شدهاند و اغلب روی تخم پروانهها و دیگر آفات محبوب فعالیت میکنند.
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