کشف دو جسد در دریاچه سراب قروه/مصوبات کارگروه سراب به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار کردپرس، صبح امروز دوشنبه بار دیگر خبر از رخ دادن فاجعه ای در دریاچه سراب قروه داده شد. خبری از پیدا شدن دو جنازه توسط کوهنوردان منطقه در دریاچه سراب. جنازه هایی که به گفته فرماندار شهرستان قروه بعد از اطلاع رسانی مردم حاصر در محل، نیروهای امدادی و انتظامی بلافاصله به محل حادثه رفته و مشخص شد که این دو جنازه متعلق به مادر و فرزند بوده و هردو در آب جان خود را از دست داده اند.

مرتضی جوانمردی در همین زمینه در مصاحبه با خبرنگار کردپرس بیان کرد که هنوز علت مرگ این مادر و دختر مشخص نیست و موضوع توسط نهادهای قضایی و انتظامی و همین طور پزشکی قانونی در دست بررسی قرار گرفته است.

او هرگونه شایعه پخش شده در این زمینه را تکذیب و تاکید کرد که تا تمام نشدن تحقیقات نمی توان درباره علت این اتفاق حرفی زد و احتمالات و حدسیات هم تنها دامنه شایعات را گسترش می دهد لذا افکارعمومی و رسانه های مجازی بهتر است تا مشخص شدن نتیجه تحقیقات از بیان هرگونه شایعه و روایت نادرست خودداری کرده و منتظر اعلام رسمی از نهادهای مرتبط باشند.

این اتفاق در سراب قروه بار دیگر انتقادات به بی مدیریتی و رها کردن منطقه تفریحی سراب قروه را مطرح کرد. منطقه ای که به جای اینکه یک مکان تفریحی باشد تبدیل به محل مرگ و حوادث ناگوار شده است. در همین زمینه گرچه سالها پیش کارگروه تخصصی مدیریت سراب تشکیل شد اما هنوز بعد از گذشت این همه سال و این همه اتفاق ناگوار هیچ کدام از مصوبات کارگروه همانند دایر کردن غریق نجات، استخدام نگهبان، دایر کردن آمبولانس، دایر کردن دوربین های نظارتی و... اجرایی نشدند. مواردی که شاید اگر عملیاتی می شدند دیگر مردم شاهد چنین حوادثی نمی بودند.

حال باید پرسید چرا مدیریت منطقه تفریحی سراب که متولی واحدی ندارد و بین شهرداری و گردشگری سرگردان است اصلاح نمی شود؟ تا کی قرار است مردم تاوان بی تدبیری و بی مدیریتی مسئولان را بدهند!؟