بغداد و آنکارا بر ازسرگیری صادرات نفت از مسیر کرکوک–جیهان و تسریع اجرای «راه توسعه» تأکید کردند

کردپرس
دفتر رسانهای دولت عراق اعلام کرد که محمد شیاع السودانی و رجب طیب اردوغان در گفتوگویی تلفنی، مهمترین پروندههای اقتصادی و راهبردی مشترک میان بغداد و آنکارا را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس بیانیه منتشرشده، یکی از محورهای اصلی این رایزنی، ازسرگیری صادرات نفت عراق از طریق خط لوله کرکوک–جیهان بود؛ مسیری که توقف آن طی سالهای اخیر پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی برای عراق، بهویژه اقلیم کردستان، به همراه داشته است. دو طرف همچنین درباره تلاشهای مشترک برای تقویت سازوکارهای صادرات نفت عراق به بازارهای جهانی و افزایش هماهنگیهای فنی و اجرایی در این زمینه گفتوگو کردند.
در این تماس، نخستوزیر عراق و رئیسجمهور ترکیه همچنین بر اهمیت پروژه راهبردی «راه توسعه» تأکید کردند؛ طرحی که بغداد آن را یکی از بزرگترین پروژههای ترانزیتی و اقتصادی منطقه میداند و هدف آن اتصال بنادر جنوبی عراق به مرزهای ترکیه و سپس بازارهای اروپا از طریق شبکهای از خطوط ریلی و جادهای است.
در بیانیه دفتر نخستوزیر عراق آمده است که دو طرف، پروژه «راه توسعه» را عاملی راهبردی برای تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری میان عراق، ترکیه و کشورهای منطقه ارزیابی کرده و بر پایبندی به اجرای آن و ادامه هماهنگیهای مشترک برای پیشبرد این پروژه تأکید کردند.
این گفتوگوی تلفنی در شرایطی انجام میشود که بغداد و آنکارا طی ماههای اخیر تلاش کردهاند همکاریهای خود را در حوزه انرژی، حملونقل و تجارت وارد مرحلهای جدید کنند؛ موضوعی که ازسرگیری صادرات نفت از مسیر کرکوک–جیهان و پیشبرد پروژه «راه توسعه» را به دو محور اصلی روابط راهبردی دو کشور تبدیل کرده است.
نظر شما