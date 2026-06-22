اعضای بدن اکرم دلداری ٣ بیمار را از مرگ حتمی نجات داد

به گزارش کردپرس، علی افشانی در این باره افزود: مرحوم اکرم دلداری که به دلیل مرگ مغزی بستری بود، با رضایت خانواده‌اش اعضای خود را اهدا کرد. در این فرآیند، کبد و دو کلیه وی برای پیوند به بیماران نیازمند اختصاص یافت.

او ادامه داد: این هفتمین مورد اهدای عضو در آذربایجان‌غربی طی حدود سه ماه گذشته بوده و تاکنون با این اقدامات، جان ۱۸ بیمار نیازمند پیوند در استان نجات پیدا کرده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: در سال گذشته بیش از ۲۰ مورد اهدای عضو در آذربایجان‌غربی انجام شد که نتیجه آن نجات جان ده‌ها بیمار نیازمند بود.

از افراد دچار مرگ مغزی می‌توان اعضایی همچون قلب، ریه، کبد، کلیه، روده، لوزالمعده و پانکراس را برای پیوند اهدا کرد. همچنین برخی بافت‌های بدن از جمله قرنیه، پوست، استخوان، غضروف، تاندون، مغز استخوان و دریچه قلب نیز قابلیت اهدا دارند.