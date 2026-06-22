آزادی ٤٤ زندانی جرایم غیر عمد در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، رئیس کل دادگستری آذربایجان گربی بیان کرد: اقدامات انجام شد تا مسیر بازگشت این ۴۴ نفر به آغوش خانواده‌هایشان هموار شود. مجموع بدهی این زندانیان ۳۱۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که طی یک هم‌افزایی جامع، منابع آزادی آنها تأمین شد.

ناصر عتباتی افزود: در این اقدام انسانی، ۲۳۷ میلیارد تومان از مبلغ مذکور از طریق قبول اعسار و تقسیط در دادگاه‌های ذی‌صلاح، ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طریق گذشت خیرخواهانه شکات، ۵ میلیارد تومان از آورده خانواده‌ها و ۸ میلیارد تومان نیز از محل کمک‌های خیرین ستاد مردمی دیه استان آذربایجان غربی تأمین شد.

عتباتی تأکید کرد: آزادی یک انسان در هفته قوه قضاییه، والاترین تجلی عدالت است؛ چراکه هدف ما نه تنها اجرای قانون، بلکه بازگرداندن انسان به کانون خانواده و جامعه است. این موفقیت، حاصل هم‌سویی خیرین و نگاه حمایتی دستگاه قضایی است که ثابت می‌کند عدالت زمانی کامل می‌شود که با مهر و شفقت گره بخورد.

او ادامه داد: با این اقدام، ۴۴ خانواده در آستانه هفته قوه قضاییه، امید و شادی را به خانه‌هایشان بازمی‌گردانند و گامی مؤثر در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت پیوندهای انسانی در استان برداشته شد.